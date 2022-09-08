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Utgått

Kubeformet mikrolydanlegg

DCM105/12

Lidenskap for lyd

Dokk iPod-spilleren. Lytt til musikk fra én enkel kontroll. Flott lyd og stilig design. Len deg tilbake, slapp av og nyt musikken hele dagen, på din måte.

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Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

  • Dokkingstasjon til iPod

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

Kompakt design som passer alle steder og til alle livsstiler. Det kompakte apparatet har en stilig design og en størrelse som passer i alle rom.

Musikkavspilling og lading av iPod

Musikkavspilling og lading av iPod

Spill CD, CD-R og CD-RW

Spill CD, CD-R og CD-RW

Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.