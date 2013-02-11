Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DCB852/10
Attraktiv lyd
Dette Hi-Fi-mikrolydanlegget fra Philips tilfører stil til hjemmet ditt. Nyt klar og forstyrrelsesfri DAB+-radio med full kontroll via den kostnadsfrie DigitalRadio-appen og flotte bilder via RadioVIS. Spill av CDer og bærbare enheter via USB eller MP3-link.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
DAB+
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Få med deg ekstrafunksjoner for radio med RadioVIS – en kraftig funksjon som leveres av RadioDNS, en organisasjon som knytter DAB-stasjoner til Internett. Med RadioVIS blir radio en rikere opplevelse med Internett-innhold i sanntid. Denne funksjonen angir hvordan nettinformasjon legges til radiofunksjonen, slik at du får DAB-sendinger ledsaget av levende lysbildefremvisninger av nyheter, trafikkoppdateringer, reklame og mye mer, slik at du får en dypere opplevelse av informasjonen fra radiostasjonene. Hvis du vil bruke RadioVis, trenger du bare gå til Apples App Store for å laste ned gratisappen Philips DigitalRadio. Appen gir deg også full kontroll over all DAB+- og FM-radio.
3.5
av 5
6
Anmeldelser
moley
11/02/2013
United Kingdom
Perfect for what i we wanted
wanted a nice inexpensive unit for the kitchen. BOught this on demo. Loved it. as for two much bass there are setting profiles if you read the manual. Mine works with ipad two no issues. and mu i pad. i also like the cd and usb in and 3.5 mm Sound is good for the kitchen and bass boom is easily sorted by moving it away from the wall. Well done Phillips you finally come up with what i want since my 1980s boom box
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB852 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB852 Micro music system
Zorric
23/07/2012
United Kingdom
Excellent sound, not sure about the "wood" effect
Extremely good sound that is never harsh or unpleasant, unlike some rivals. You can have it on in the background and when you notice it, you always think "that sounds good". And the sound is the most important thing in a music system, surely. My wife is not keen on the wooden finish which either looks old-fashioned or retro depending on your point if view. DAB reception is much better than a portable DAB radio we have in the kitchen, even using the built-in aerial, and a co-ax lead is supplied so you can use an external aerial if needed.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB852 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB852 Micro music system
Oz123
02/01/2013
United Kingdom
Excellent combination radio cd etc but let down by outmoded remote control
Excellent combination dab radio cd iPhone but the remote is not user friendly. Several refinements in the remote control should have undertaken 1. Volume control button should be larger as these are the most used 2. Keying in a number for the radio presets and pressing enter is far easier than scrolling through all the preset numbers 3 . Instruction manual has an error in dab preset set up which was frustrating to unravel on day one Overall the machine needs a remote control upgrade
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB852 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCB852 Micro music system
Musikk med Digital Right Management støttes ikke.