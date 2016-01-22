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Utgått
DC350/12
Musikksystemer for forretningsledere
Philips DC350-underholdningssystem med dokkingstasjon spiller musikk fra iPhone/iPod og radio. Det har en dokkingstasjon for iPhone/iPod for å synkronisere musikk, kalender og huskelister fra PCen. Med Bluetooth®-mottakeren kan du få håndfrie mobilsamtaler og håndfri musikkstreaming.
Alle bilenheter med Bluetooth fra Philips er utstyrt med en innebygd Bluetooth-modul for håndfrie telefonsamtaler og musikkstreaming fra Bluetooth-aktiverte telefoner og lydenheter. Pareprosessen er like enkelt som å sette opp vanlige Bluetooth-hodesett. Du kan overføre kontaktene fra telefonen, og lagre favoritt-telefonlisten din i systemet. Det er også enkelt å stille samtalene tilbake til telefonen for private samtaler. Med Bluetooth kan du ta i mot samtaler uten problemer og kjøre trygt med begge hendene på rattet.
2.4
av 5
5
Anmeldelser
CIRE
22/01/2016
France
super produit
cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage
Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur
Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur
Wimvb
20/05/2012
België
Goed en betrouwbaar
Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC350 entertainmentsysteem met dock
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DC350 entertainmentsysteem met dock
gregh06
16/10/2011
France
PASSABLE
Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen
Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur
Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur
iPhone er nødvendig for å bruke høyttalertelefonens funksjoner