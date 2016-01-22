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Utgått

underholdningssystem med dokkingstasjon

DC350/12

2.4

| (5) Anmeldelser

Musikksystemer for forretningsledere

Philips DC350-underholdningssystem med dokkingstasjon spiller musikk fra iPhone/iPod og radio. Det har en dokkingstasjon for iPhone/iPod for å synkronisere musikk, kalender og huskelister fra PCen. Med Bluetooth®-mottakeren kan du få håndfrie mobilsamtaler og håndfri musikkstreaming.

Se alle fordeler

koble til, synkroniser og spill av

Musikksystemer for forretningsledere

Synkroniser iPhone-/iPod-kalender og kontakter fra PC via USB automatisk

Bluetooth for håndfrisamtaler

Bluetooth for håndfrisamtaler

Alle bilenheter med Bluetooth fra Philips er utstyrt med en innebygd Bluetooth-modul for håndfrie telefonsamtaler og musikkstreaming fra Bluetooth-aktiverte telefoner og lydenheter. Pareprosessen er like enkelt som å sette opp vanlige Bluetooth-hodesett. Du kan overføre kontaktene fra telefonen, og lagre favoritt-telefonlisten din i systemet. Det er også enkelt å stille samtalene tilbake til telefonen for private samtaler. Med Bluetooth kan du ta i mot samtaler uten problemer og kjøre trygt med begge hendene på rattet.

Bluetooth-aktivert mobiltelefon

Bluetooth-aktivert mobiltelefon

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.4

av 5

5

Anmeldelser

5
3

22/01/2016

France

France

super produit

cette station d’accueil pour baladeur produit un son correct avec un faible encombrement, le seul problème rencontré concerne la configuration des stations radio qui n'est pas aisée, que l'on peut effacer en faisant une mauvaise manip. ou perdre à la moindre coupure de courant, dommage

Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur

Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur

20/05/2012

België

België

Goed en betrouwbaar

Niet moeilijk in gebruik, betrouwbaar en geweldig geluid Niveau verlichting lcd scherm is niet echt aanpasbaar (uit/half of fel)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC350 entertainmentsysteem met dock

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DC350 entertainmentsysteem met dock

16/10/2011

France

France

PASSABLE

Declenchement intempestif due a des perturbations electro magnétique. change de mode sans arret, se met en route tout seul, surement du a la présence d'un certain nombre de wifi dans la proximité Son moyen

Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur

Denne omtalen gjelder DC350 station d'accueil pour baladeur

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  1. iPhone er nødvendig for å bruke høyttalertelefonens funksjoner