      Tower Fan 5000-serien Tårnvifte

      CX5550/01

      Sterkere men stillere kjøling (1)

      Nyt kraftig kjøling med minimal støy og energiforbruk. Opplev forfriskende luftstrøm som kjøler hele rommet, og skap en beroligende atmosfære ved å tilsette dine favoritt eteriske oljer i luftstrømmen.

      Sterkere men stillere kjøling (1)

      40 % stillere med SilentWings-teknologi (1)

      • Sterk luftstrøm på 2370 m³/t
      • Ekstra stille drift
      • Lavt energiforbruk
      • Fjernkontroll
      Kraftig luftstrøm for maksimal komfort

      Kraftig luftstrøm for maksimal komfort

      Denne bladløse viften leverer kraftig luftstrøm på 2370 m³/t for å raskt kjøle ned hele rommet. Den sirkulerer kjølig luft lenger og bredere (1), med lufthastigheter på opptil 8,1 m/s.

      Hviskestille bris med SilentWings-teknologi

      Hviskestille bris med SilentWings-teknologi

      Opplev 40 % stillere kjøling (1), helt ned til 24 dB (2). Med et luftutløp inspirert av flyvingers aerodynamikk er denne viften perfekt for god søvn, arbeid eller total avslapning.

      Skreddersydd komfort for ethvert behov

      Skreddersydd komfort for ethvert behov

      Velg mellom 3 moduser (Manuell, Naturlig bris, Avansert søvn) og 5 hastighetsnivåer for personlig tilpasset kjøling. Fra en mild bris til kraftig luftstrøm – nyt uanstrengt komfort hele dagen.

      Bred oscillasjon for kjøling av hele rommet

      Bred oscillasjon for kjøling av hele rommet

      Med 80° oscillasjon fordeler denne viften luft til alle hjørner av rommet – slik at du kan føle deg forfrisket uansett hvor du er.

      Lavt energiforbruk

      Lavt energiforbruk

      Med maksimalt 48 W bruker den mindre energi enn en tradisjonell glødelampe – holder deg kjølig samtidig som du sparer på energikostnadene.

      Hold deg kjølig over natten med stille søvn-modus

      Hold deg kjølig over natten med stille søvn-modus

      Avansert søvnmodus reduserer gradvis luftstrømhastigheten hvert 30. minutt og dimmer displaybelysningen, noe som hjelper deg å sovne naturlig samtidig som du sparer energi gjennom natten.

      Beroligende aromaterapi

      Beroligende aromaterapi

      Forbedre velværet ditt ved å tilføre brisen dine favoritt eteriske oljer for en beroligende opplevelse.

      Tidsfunksjon som sparer energi og besvær

      Tidsfunksjon som sparer energi og besvær

      Bruk 9-timers tidsuret for å slå av viften automatisk etter ønsket varighet. Nyt behagelig kjøling uten å måtte reise deg eller bekymre deg for å slå den av.

      Enkel kontroll med fjernkontroll og berøringspanel

      Enkel kontroll med fjernkontroll og berøringspanel

      Juster tårnviften enkelt ved hjelp av det intuitive berøringspanelet eller fjernkontrollen, for praktisk betjening fra hvor som helst i rommet.

      Føl vinden med naturlig bris-modus

      Føl vinden med naturlig bris-modus

      Denne modusen justerer viftehastigheten dynamisk for å etterligne naturlig luftbevegelse og gi en beroligende bris i rommet.

      Slank og plassbesparende design

      Slank og plassbesparende design

      Elegant, slank design som passer inn i ethvert rom. Plasser den i et hjørne eller inntil en vegg for å spare plass samtidig som hjemmet ditt holdes kjølig og stilfullt.

      Enkel montering uten verktøy

      Enkel montering uten verktøy

      Sett opp på sekunder uten skruer eller strev. Viften er designet for brukervennlighet, monteres enkelt og er klar til bruk umiddelbart.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Produkttype
        Tårnvifte
        Farge
        Kullgrå
        Hovedmateriale
        Plast
        Motor
        AC-motor

      • Tekniske spesifikasjoner

        Maksimal effekt
        48 W
        Min. lydnivå
        24 dB(A)
        Maks. lydnivå
        44 dB(A)

      • Ytelse

        Viftens luftstrøm
        2370 m³/t
        Lufthastighet
        8,1 m/s

      • Brukervennlighet

        Hvilemodus
        Ja
        Naturlig bris-modus
        Ja
        Manuell modus
        Ja
        Duftspreder
        Ja
        Hastighetsinnstillinger
        Ja (fem nivåer)
        Timer
        1-9t
        Ledningslengde
        1,8 m
        Oscillasjon
        80°
        Grensesnitt
        Berøringsskjerm
        Fjernkontroll
        Ja

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        17,2 cm
        Produktbredde
        15,8 cm
        Produkthøyde
        106,0 cm
        Produktvekt
        4,9 kg
        Emballasjelengde
        25,7 cm
        Emballasjebredde
        25,0 cm
        Emballasjehøyde
        111,0 cm
        Emballasjevekt
        7,0 kg

      • Energieffektivitet

        Effektforbruk, standby
        < 0,5 W
        Spenning
        220–240 V
        Frekvens
        50/60 Hz

      • Vedlikehold

        Garanti
        2 år

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        Aromaputer
        Tilknyttet tilbehør 1
        FY5100

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • (1) sammenlignet med forgjengeren CX5535
      • (2) Testet på laveste hastighetsinnstillinger

