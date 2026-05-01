CX5550/01
Sterkere men stillere kjøling (1)
Nyt kraftig kjøling med minimal støy og energiforbruk. Opplev forfriskende luftstrøm som kjøler hele rommet, og skap en beroligende atmosfære ved å tilsette dine favoritt eteriske oljer i luftstrømmen.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Denne bladløse viften leverer kraftig luftstrøm på 2370 m³/t for å raskt kjøle ned hele rommet. Den sirkulerer kjølig luft lenger og bredere (1), med lufthastigheter på opptil 8,1 m/s.
Opplev 40 % stillere kjøling (1), helt ned til 24 dB (2). Med et luftutløp inspirert av flyvingers aerodynamikk er denne viften perfekt for god søvn, arbeid eller total avslapning.
Velg mellom 3 moduser (Manuell, Naturlig bris, Avansert søvn) og 5 hastighetsnivåer for personlig tilpasset kjøling. Fra en mild bris til kraftig luftstrøm – nyt uanstrengt komfort hele dagen.
Med 80° oscillasjon fordeler denne viften luft til alle hjørner av rommet – slik at du kan føle deg forfrisket uansett hvor du er.
Med maksimalt 48 W bruker den mindre energi enn en tradisjonell glødelampe – holder deg kjølig samtidig som du sparer på energikostnadene.
Avansert søvnmodus reduserer gradvis luftstrømhastigheten hvert 30. minutt og dimmer displaybelysningen, noe som hjelper deg å sovne naturlig samtidig som du sparer energi gjennom natten.
Forbedre velværet ditt ved å tilføre brisen dine favoritt eteriske oljer for en beroligende opplevelse.
Bruk 9-timers tidsuret for å slå av viften automatisk etter ønsket varighet. Nyt behagelig kjøling uten å måtte reise deg eller bekymre deg for å slå den av.
Juster tårnviften enkelt ved hjelp av det intuitive berøringspanelet eller fjernkontrollen, for praktisk betjening fra hvor som helst i rommet.
Denne modusen justerer viftehastigheten dynamisk for å etterligne naturlig luftbevegelse og gi en beroligende bris i rommet.
Elegant, slank design som passer inn i ethvert rom. Plasser den i et hjørne eller inntil en vegg for å spare plass samtidig som hjemmet ditt holdes kjølig og stilfullt.
Sett opp på sekunder uten skruer eller strev. Viften er designet for brukervennlighet, monteres enkelt og er klar til bruk umiddelbart.
Generelle spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Ytelse
Brukervennlighet
Vekt og mål
Energieffektivitet
Vedlikehold
Kompatibilitet
Opprinnelsesland
