      Philips bordvifte 1000-serien Bordvifter

      CX1030/01

      Designet for stillhet. Bygget for kraft.

      Opplev kraftig, stillegående kjøling med 3 hastigheter og jevn rotasjon for personlig komfort. Bygget med kvalitetsmaterialer og et elegant, moderne design, tilbyr denne bordviften langvarig holdbarhet og stilfull ytelse – perfekt for ethvert rom.

      Designet for stillhet. Bygget for kraft.

      Kraftig kjøling og stillegående drift for ekte komfort.

      • Kraftig luftstrøm på opptil 2000 m³/t
      • Stillegående kjøling på 35 dB(A) (1)
      • 3 hastigheter for personlig komfort
      • Automatisk rotasjon og vipping
      • Hodediameter 35 cm
      Kraftig luftstrøm for umiddelbar lindring

      Kraftig luftstrøm for umiddelbar lindring

      Med en kjølekapasitet på opptil 2000 m³/t og 5 blader leverer denne viften intens luftstrøm som fjerner stillestående luft og fyller rommet ditt med forfriskende luft for komfort hele dagen.

      Stille kjøling for uforstyrret hvile

      Stille kjøling for uforstyrret hvile

      Med et diskret lydnivå på 35 dB(A) (1) – tilsvarende et stille soverom om natten – gir denne viften kraftig kjøling samtidig som den opprettholder et rolig, uforstyrret miljø, perfekt for søvn, arbeid eller lesing.

      Langdistansebris for maksimal kjøling

      Langdistansebris for maksimal kjøling

      Opplev forfriskende luftstrøm som rekker opptil 30 m, og sikrer en behagelig bris i hele rommet. Enten du er nær eller langt unna, nyt konsistent kjøling uansett hvor du befinner deg.

      3 hastighetsinnstillinger for personlig kjøling

      3 hastighetsinnstillinger for personlig kjøling

      Tilpass komforten din med 3 justerbare hastighetsinnstillinger – fra en mild bris til kraftig luftstrøm. Tilpass kjølingen enkelt etter dine behov med en enkel vridning på knappen.

      Automatisk rotasjon og vipping for å nå hvert hjørne

      Automatisk rotasjon og vipping for å nå hvert hjørne

      Nyt optimal luftsirkulasjon med automatisk 80° rotasjon og et 30° vippbart hode, designet for å levere en forfriskende bris gjennom hele rommet.

      Bygget for å vare – grundig testet for kvalitet

      Bygget for å vare – grundig testet for kvalitet

      Med over 80 års ekspertise innen luftbehandling gjennomfører Philips mer enn 110 grundige kvalitetstester for å sikre holdbarhet og høy ytelse, sesong etter sesong – alt med 2 års garanti for din trygghet.

      XL-base for forbedret stabilitet

      XL-base for forbedret stabilitet

      Den ekstra store basen gir økt stabilitet og minimerer vaklingen selv ved høyere hastigheter for en tryggere og mer pålitelig kjøleopplevelse.

      Designet for hjemmet ditt

      Designet for hjemmet ditt

      Et elegant, holdbart design som kompletterer ethvert interiør – bygget for å vare og passe inn, med en hodediameter på 35 cm.

      Energieffektiv kjøling for daglig bruk

      Energieffektiv kjøling for daglig bruk

      Med et strømforbruk på bare 35W bruker denne viften 70 ganger mindre energi enn et standard bærbart klimaanlegg – slik at du holder deg kjølig samtidig som du drastisk reduserer energiforbruk og kostnader.

      Enkel å sette opp og rengjøre

      Enkel å sette opp og rengjøre

      Monter på bare noen få trinn med den intuitive designen. Rengjøring er enkelt – bare tørk av overflaten med en tørr klut for å opprettholde optimal ytelse.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Farge
        Svart
        Sekundær farge
        Grå
        Hovedmateriale
        Metall
        Sekundært materiale
        Plast

      • Tekniske spesifikasjoner

        Maksimal effekt
        35 W
        Min. lydnivå
        35 dB(A)
        Maks. lydnivå
        45 dB(A)

      • Ytelse

        Viftens luftstrøm
        2000 m³/t

      • Brukervennlighet

        Hastighetsinnstillinger
        3
        Ledningslengde
        1,8 m
        Oscillasjon
        80°
        Vertikal vipping
        30°
        Fjernkontroll
        Nei

      • Vekt og mål

        Diameter på hodet
        35 cm
        Produktlengde
        35 cm
        Produktbredde
        27,6 cm
        Produkthøyde
        48,5 cm
        Produktvekt
        3,1 kg
        Emballasjelengde
        46,2 cm
        Emballasjebredde
        27,8 cm
        Emballasjehøyde
        42,7 cm
        Emballasjevekt
        4,8 kg

      • Energieffektivitet

        Effektforbruk, standby
        0 W
        Spenning
        220–240 V
        Frekvens
        50 Hz

      • Vedlikehold

        Garanti
        2

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      • (1) Lydnivå på laveste hastighet.

