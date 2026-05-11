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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Opplev kraftig, stillegående kjøling med 3 hastigheter og jevn rotasjon for personlig komfort. Bygget med kvalitetsmaterialer og et elegant, moderne design, tilbyr denne bordviften langvarig holdbarhet og stilfull ytelse – perfekt for ethvert rom.
Min Philips-vifte har for høy lyd
Frontgrillen på Philips-viften er skitten
Min Philips-vifte lukter rart
Jeg kan ikke slå av/på Philips-tårnviften
Philips-tårnviftens luftstrøm er svak
Min Philips-vifte lager uvanlig støy når den kjører
Philips-tårnviften slås plutselig av
Philips-tårnviftens sokkel er ustødig eller vibrerer