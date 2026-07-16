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CX1030/00
Designet for stillhet. Bygget for kraft.
Opplev kraftig, stillegående kjøling med 3 hastigheter og jevn rotasjon for personlig komfort. Bygget med kvalitetsmaterialer og et elegant, moderne design, tilbyr denne bordviften langvarig holdbarhet og stilfull ytelse – perfekt for ethvert rom.
Kraftig luftstrøm på opptil 2000 m³/t
Stillegående kjøling på 35 dB(A) (1)
3 hastigheter for personlig komfort
Automatisk rotasjon og vipping
Hodediameter 35 cm
Med en kjølekapasitet på opptil 2000 m³/t og 5 blader leverer denne viften intens luftstrøm som eliminerer stillestående luft og fyller rommet ditt med forfriskende luft for komfort hele dagen.
Med et diskré lydnivå på 35 dB(A) (1) – sammenlignbart med et stille soverom om natten – gir denne viften kraftig kjøling samtidig som den opprettholder et rolig, uforstyrret miljø, perfekt for søvn, arbeid eller lesing.
Opplev forfriskende luftstrøm som rekker opptil 30 m, og sikrer en behagelig bris i hele rommet. Enten du er nær eller langt unna, kan du nyte jevn kjøling uansett hvor du befinner deg.
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5.0
av 5
1
Omtale
vv65
16/07/2026
Sverige
Tyst och bra fläkt. Kan rekomendera den absolut för dom pengarna.
Denne omtalen gjelder 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Bruksdato 2026-07-16
Denne omtalen gjelder 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Bruksdato 2026-07-16
(1) Lydnivå på laveste hastighet.