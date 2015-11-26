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Utgått
BTM3160/12
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.
3.3
av 5
12
Anmeldelser
fralo
26/11/2015
Deutschland
Sehr gutaussehendes Produkt
Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM3160 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM3160 Mini Stereoanlage
Daniel36
08/09/2015
Deutschland
Wow Efekt!
Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM3160 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM3160 Mini Stereoanlage
Patti98
20/08/2014
Deutschland
Unschlagbar in dem Preissegment
Ich finde diese Anlage einfach nur Top. Der Sound ist sehr klar und die Bässe können absolut überzeugen. Die Funktionen sind umfangreich : So kann ich mich morgens vom Radio wecken lassen und Abends geht sie nach einer vorher bestimmten Zeit aus. Oder ich kann mir die RDS Infromationen ( meistens Namen der Titel ) der Radiosender anzeigen lassen. Die Wiedergabe kann über viele Medien erfolgen. Ich nutze aber hauptsächlich das kabellose Streaming über Bluetooth. Das klappt auch problemlos und die Verbindung bekommt wirklich jeder hin. Das einzige kleine Manko ist eventuell die Bedienung. Einige Funktionen kann man nur über die Fernbedienung steuern was eigentlich nicht schlimm ist. Nur springt die Anlage nicht immer direkt auf die Eingaben der Fernbedienung an. Da muss man etwas rumprobieren bis man die richtige Stellung raushat, damit die Anlage das Signal empfängt. Fazit : Also wer eine super Anlage zu einem Spitzenpreis sucht der wird hier fündig.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM3160 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM3160 Mini Stereoanlage