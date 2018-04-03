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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTM2460/12

4.2

| (16) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt

Koble til opptil to Bluetooth-enheter samtidig eller bruk USB Direct, tilpass lyden med Digital lydkontroll. Koble til alle slags musikkenheter via lydinngangen, slik at musikken blir enda bedre. Du får alt i én slank og kompakt design som kan monteres på veggen.

Se alle fordeler

Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt

  • Bluetooth®

  • med MULTIPAIR

Du kan strømme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter

Du kan strømme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter

Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at én enhet kobles til om gangen. Paring med flere enheter lar deg pare opptil tre enheter og bytte mellom dem enkelt og øyeblikkelig.

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

Kompakt design som passer alle steder og til alle livsstiler. Det kompakte apparatet har en stilig design og en størrelse som passer i alle rom.

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

16

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

2
1

03/04/2018

Suisse

Suisse

Je suis content

J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2460 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2460 Microchaîne

26/12/2017

España

España

Exactamente lo que necesitaba

Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2460 Microcadena

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2460 Microcadena

21/07/2017

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

Ottimo prodotto, suono buono

Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2460 Sistema musicale micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2460 Sistema musicale micro

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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