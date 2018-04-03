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Utgått
Hi-fi-stereolyd som passer i hjemmet ditt
Koble til opptil to Bluetooth-enheter samtidig eller bruk USB Direct, tilpass lyden med Digital lydkontroll. Koble til alle slags musikkenheter via lydinngangen, slik at musikken blir enda bedre. Du får alt i én slank og kompakt design som kan monteres på veggen.
Bluetooth®
med MULTIPAIR
Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at én enhet kobles til om gangen. Paring med flere enheter lar deg pare opptil tre enheter og bytte mellom dem enkelt og øyeblikkelig.
Kompakt design som passer alle steder og til alle livsstiler. Det kompakte apparatet har en stilig design og en størrelse som passer i alle rom.
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
4.2
av 5
16
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Tounet
03/04/2018
Suisse
Je suis content
J’apprécie cette appareil, simple d'emploi, dommage l’absence d'affichage de la lecture en cours.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2460 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2460 Microchaîne
Ferogi
26/12/2017
España
Exactamente lo que necesitaba
Fundamentalmente es un equipo sencillo de uso, con buen sonido, muy platito y fácil de manejar. La conectividad bluetooth es rápida y de calidad, por lo que me permite estar escuchando lo que tenga en el móvil, propio o de otra distribuidoras de contenidos, sin esfuerzo. El tamaño es perfecto para tenerlo en la pared y que no sobresalga ni moleste.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2460 Microcadena
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2460 Microcadena
Nicolatrn
21/07/2017
Italia
Bekreftet kjøper
Ottimo prodotto, suono buono
Ottimo design e facilità d'uso. Suono discreto. Ottima condivisione bluetooth.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2460 Sistema musicale micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BTM2460 Sistema musicale micro