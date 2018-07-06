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Utgått

Mikromusikkanlegg

BTM2056/12

3.9

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Lyd som passer i hjemmet

Spill av den bærbare musikken hjemme. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har USB Direct og MP3-link. Dette lydanlegget har til og med trådløs musikkstreaming via Bluetooth slik at du kan nyte musikken på en enkel måte.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • Bluetooth

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

Valgfri veggmontering for fleksibel plassering

Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

3

06/07/2018

France

France

tres bonne

la commande (zapette) est abimé je désirais la remplacer comment faire? puis je la commander ? merci de me répondre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BTM2056 Microchaîne

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12/07/2013

France

France

très bon appareil

super et efficace à recommander pour tout le monde

Ja, jeg anbefaler dette produktet

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12/07/2013

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Bekreftet kjøper

très bon appareil

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