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  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
  • 30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.

Hair Dryer7000-serien

BHD720/13

4.6
| (117) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.
Hårføner i Philips 7000-serien gir raske profesjonelle resultater. Millioner av ioner forsterker hårets glans, mens ThermoShield Advanced Technology registrerer temperaturen for å beskytte håret mot overoppheting.
Se alle fordeler

med ThermoShield Advanced Technology

30 % raskere*, lettere**. Optimal hårbeskyttelse.

  • ThermoShield Advanced

  • 30 % raskere tørking*

  • 25 % mer stabil varme

  • Vannion, mineralion, 8 x ioner

ThermoShield Advanced beskytter håret mot overoppheting

ThermoShield Advanced beskytter håret mot overoppheting

Systemet med to sensorer leser kontinuerlig temperaturen i rommet ditt og justerer aktivt tørketemperaturen 24 000 ganger*** per økt for å beskytte håret mot overoppheting. Få 25 % mer konsekvent**** tørketemperatur i ethvert miljø.

Kraftig luftstrøm for 30 % raskere tørking*

Kraftig luftstrøm for 30 % raskere tørking*

De innovative viftebladene og det spesialdesignede varmeelementet har en nærmest magisk effekt som tørker håret ditt på bare 4 minutter*****.

Vannioner tilfører håret fuktighet

Vannioner tilfører håret fuktighet

Legg til fuktighet for å få mykt hår som ser sunt ut. Vannionteknologi genererer over 1000 ganger mer vanninnhold enn uten en ionisator.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

117

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

04/02/2026

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Toller Fön

Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller

Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

21/01/2026

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen

Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.

Fordeler

leise, sanft zum Haar

Ulemper

Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

05/08/2024

Deutschland

Deutschland

außergewöhnlich!

Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.

Fordeler

trocknet schneller und bietet Schutz!

Ulemper

Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med vanlig Philips-hårføner BHD002

  2. kontra Philips MoistureProtect HP8280

  3. * basert på gjennomsnittlig tørketid på 4 minutter

  4. * * * sammenlignet med Philips BHD510

  5. * * * Basert på europeisk hårtype med middels lengde (40 cm) i et laboratoriemiljø, med høyeste hastighet og varmeinnstillinger. Det faktiske resultatet kan variere.

  6. * * * Mineralionisk etter seks måneders eksponering for UV

  7. * * * * * sammenlignet med HP8232/20 i høyeste innstilling

  8. * * * * * * sammenlignet med Philips MoistureProtect HP8281, som sammenligner tørketiden i høyeste varme- og hastighetsinnstilling

  9. * * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 i høyeste innstilling