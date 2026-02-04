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ThermoShield Advanced
30 % raskere tørking*
25 % mer stabil varme
Vannion, mineralion, 8 x ioner
Systemet med to sensorer leser kontinuerlig temperaturen i rommet ditt og justerer aktivt tørketemperaturen 24 000 ganger*** per økt for å beskytte håret mot overoppheting. Få 25 % mer konsekvent**** tørketemperatur i ethvert miljø.
De innovative viftebladene og det spesialdesignede varmeelementet har en nærmest magisk effekt som tørker håret ditt på bare 4 minutter*****.
Legg til fuktighet for å få mykt hår som ser sunt ut. Vannionteknologi genererer over 1000 ganger mer vanninnhold enn uten en ionisator.
4.6
av 5
117
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Gupi
04/02/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
Toller Fön
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller
Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Popeni
21/01/2026
Deutschland
Bekreftet kjøper
Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen
Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.
Fordeler
leise, sanft zum Haar
Ulemper
Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Noni87
05/08/2024
Deutschland
Del av opprykk
außergewöhnlich!
Bis ich diesen wunderbaren Trockner entdeckte, hätte ich nicht gedacht, dass es etwas so Schönes gibt, das Ihr Haar schnell trocknen kann, Ihnen aber maximalen Schutz für Ihr Haar bietet. Es ist ein Trockner, der von außen großartig aussieht, er hat eine ungewöhnliche Farbe und die Spitzen! die magnetisch haften, es ist neu, der mich angenehm überrascht hat. Jemand, den ich kenne, hat gesehen, dass ich diesen Trockner habe, und hat nach meiner Meinung gefragt. Ehrlich gesagt habe ich diesen Trockner empfohlen, weil er großartig ist und viel schneller trocknet als andere, die ich bisher hatte, aber er kümmert sich auch um Ihre Gesundheit und schädigt das Haar nicht ! Vielen Dank, dass Sie an diesem Test teilgenommen haben und das Glück hatten, diesen wunderbaren Trockner zu erhalten.
Fordeler
trocknet schneller und bietet Schutz!
Ulemper
Solch ein wunderbares Produkt kann keine Nachteile haben
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
sammenlignet med vanlig Philips-hårføner BHD002
kontra Philips MoistureProtect HP8280
* basert på gjennomsnittlig tørketid på 4 minutter
* * * sammenlignet med Philips BHD510
* * * Basert på europeisk hårtype med middels lengde (40 cm) i et laboratoriemiljø, med høyeste hastighet og varmeinnstillinger. Det faktiske resultatet kan variere.
* * * Mineralionisk etter seks måneders eksponering for UV
* * * * * sammenlignet med HP8232/20 i høyeste innstilling
* * * * * * sammenlignet med Philips MoistureProtect HP8281, som sammenligner tørketiden i høyeste varme- og hastighetsinnstilling
* * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 i høyeste innstilling