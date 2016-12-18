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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
34" / 86,7 cm
WQHD (3440 x 1440)
Skjermer til stasjonære PC-er gir en personlig brukeropplevelse, og derfor passer en buet design svært godt. Den buede skjermen er både behagelig å se på og har en oppslukende effekt rettet mot deg som sitter rett foran skjermen.
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
Disse Philips-skjermene leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-bilder med 3440 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse, svært høy pikseltetthet og 178/178-graders bred visning. Slik gir de liv til bilder og grafikk. UltraWide 21:9-formatet sørger for økt produktivitet ved å gi mer plass til sidestilte sammenligninger og mer oversiktlige regnearkkolonner. Enten du stiller profesjonelle krav til ekstremt detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon eller du er en finansekspert som arbeider i enorme regneark, gir Philips-skjermene deg CrystalClear-bilder.
4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Radius i skjermens buede form i mm
Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org
Svartid som tilsvarer SmartResponse