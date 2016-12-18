ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Energy Label Europe C
    Bred. Vakker. Buet
  • Bred. Vakker. Buet
  • Bred. Vakker. Buet
  • Bred. Vakker. Buet
  • Energy Label Europe C
    Bred. Vakker. Buet
  • Bred. Vakker. Buet
  • Bred. Vakker. Buet
  • Bred. Vakker. Buet

Utgått

BrillianceCurved UltraWide LCD-display

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Bred. Vakker. Buet
Den myke buen til Philips Brilliance Curved UltraWide-skjermen plasserer deg rett foran skjermbildet, slik at du får en helt ny og oppslukende opplevelse.
Se alle fordeler

Utviklet med inspirasjon fra hele verden

Bred. Vakker. Buet

  • 34" / 86,7 cm

  • WQHD (3440 x 1440)

Skjerm med buet design for en mer oppslukende opplevelse

Skjerm med buet design for en mer oppslukende opplevelse

Skjermer til stasjonære PC-er gir en personlig brukeropplevelse, og derfor passer en buet design svært godt. Den buede skjermen er både behagelig å se på og har en oppslukende effekt rettet mot deg som sitter rett foran skjermen.

Glass fra side til side og smal kant for et sømløst utseende

Glass fra side til side og smal kant for et sømløst utseende

De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1440 piksler

CrystalClear-bilder med UltraWide QHD 3440 x 1440 piksler

Disse Philips-skjermene leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-bilder med 3440 x 1440 piksler. De nye skjermene bruker paneler med høy ytelse, svært høy pikseltetthet og 178/178-graders bred visning. Slik gir de liv til bilder og grafikk. UltraWide 21:9-formatet sørger for økt produktivitet ved å gi mer plass til sidestilte sammenligninger og mer oversiktlige regnearkkolonner. Enten du stiller profesjonelle krav til ekstremt detaljert informasjon i løsninger med datamaskinassistert konstruksjon og produksjon eller du er en finansekspert som arbeider i enorme regneark, gir Philips-skjermene deg CrystalClear-bilder.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.5

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

18/12/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius i skjermens buede form i mm

  2. Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere

  3. Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

  4. Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen

  5. Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org

  6. Svartid som tilsvarer SmartResponse