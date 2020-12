Sørg for at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt med FailOver

Det at innholdet leveres kontinuerlig og feilfritt, er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Selv om det er usannsynlig at innholdet svikter fullstendig, sørger FailOver for beskyttelse døgnet rundt med en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren svikter. FailOver trer automatisk i kraft når hovedinngangssignalet svikter. Velg en tilkobling for hovedinngangssignal og en tilkobling for FailOver, så er du umiddelbart beskyttet.