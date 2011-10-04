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Utgått

CD-lydmaskin

AZ1850/12

4.2

| (5) Anmeldelser

Flott bærbar lyd

Philips CD Soundmachine slipper den digitale musikken løs fra den bærbare musikkspilleren og gjør at du kan glede deg over all musikken med kraftig lyd – når som helst, hvor som helst.

Se alle fordeler

Flott bærbar lyd

  • USB

  • Digital søking

Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

Med en praktisk fjernkontroll for større anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er å lene deg tilbake og slappe av.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

5

Anmeldelser

2
1

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine

21/12/2011

Nederland

Nederland

Mooi product

Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1850 CD-soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1850 CD-soundmachine

16/10/2011

France

France

Très bon produit, très complet, avev un son très agréable

Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine

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