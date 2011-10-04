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Utgått
AZ1850/12
Flott bærbar lyd
Philips CD Soundmachine slipper den digitale musikken løs fra den bærbare musikkspilleren og gjør at du kan glede deg over all musikken med kraftig lyd – når som helst, hvor som helst.
USB
Digital søking
Med en praktisk fjernkontroll for større anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er å lene deg tilbake og slappe av.
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
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4.2
av 5
5
Anmeldelser
Pa900
04/10/2011
United Kingdom
Excellent product
I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine
Hiddinga
21/12/2011
Nederland
Mooi product
Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1850 CD-soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1850 CD-soundmachine
sedlos
16/10/2011
France
Très bon produit, très complet, avev un son très agréable
Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ1850 CD Soundmachine