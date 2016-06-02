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Utgått

CD-lydmaskin

AZ1133/12

3.3

| (3) Anmeldelser

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den elegante og bærbare Philips CD Soundmachine kan du nyte favorittmusikken i MP3-format ved hjelp av enkle funksjoner.

Se alle fordeler

Nyt musikken uansett hvor du er

  • Livsstilsdesign

  • MP3-CD

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

FM stereo/MB (AM)-tuner

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

3

Anmeldelser

4
1

02/06/2016

France

France

J'adore mon appareil.

J’ai dit ici que mon lecteur de CD AZ1133 ne lisait pas tous les MP3 et j’ai reçu un mail de Philips me disant que je ne respectais pas la charte etc …. Que chez Philips on n’aime pas la critique,soit,mais je pense qu’il aurait été beaucoup plus commercial de me dire « Cher client,nous sommes désolé mais vos propos ne respectent pas la charte mais nous allons tout mettre en œuvre pour vous satisfaire en prenant contact avec etc …. » du moins c’est ce que font les gens d'autres marques. Ps : Un revendeur de chez Auchan m’a expliqué le pourquoi de mon problème,c’est tout simplement parce-que je ne gravais pas mes MP3 en mode « Joliet » avec Nero. Merci de m’avoir lu.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1133 Lecteur de CD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ1133 Lecteur de CD

30/05/2016

France

France

Lit de trés rares MP3

Attention ce produit qui aurait pu être magnifique ne lit que de très rares fichiers en MP3 (problème de codecs peut-être ou de protection ?) alors que d'autres lecteurs de CD d'autres marques fonctionnent à merveille. Mes cd originaux que j'ai réuni en MP3 ne sont pas toujours acceptés et c'est dommage et pas de mise à jour chez Philips.

Denne omtalen gjelder AZ1133 Lecteur de CD

Denne omtalen gjelder AZ1133 Lecteur de CD

17/05/2012

España

España

Negativa

Me lo regalaron, no lo habría elegido, demasiado grande y difícil de programar y manejar.

Denne omtalen gjelder AZ1133 CD Soundmachine

Denne omtalen gjelder AZ1133 CD Soundmachine

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