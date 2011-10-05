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Utgått
Nyt musikken uansett hvor du er
Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.
Rosa
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.
Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.
4.0
av 5
10
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
CAROLA
05/10/2011
Sverige
Perfekt till barnen!
Snygg och tålig. Låg vikt och enkel att bära. Prisvärd. Tycker dock att markeringen på knapparna (stop, paus etc) kunde framhävas tydligare. Vit knapp med vit markering på är inte så praktisk. Definitivt ett bra köp till barnrummet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine
Markus
23/09/2012
United Kingdom
Great value for money
This prduct is great value for money, and is very reliable.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine
paddas
15/07/2012
France
La qualité du son
J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ102C Lecteur de CD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AZ102C Lecteur de CD