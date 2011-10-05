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Utgått

CD-lydmaskin

AZ102C/12

4

| (10) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

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Nyt musikken uansett hvor du er

  • Rosa

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Spill CD, CD-R og CD-RW

Spill CD, CD-R og CD-RW

Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

10

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

2

05/10/2011

Sverige

Sverige

Perfekt till barnen!

Snygg och tålig. Låg vikt och enkel att bära. Prisvärd. Tycker dock att markeringen på knapparna (stop, paus etc) kunde framhävas tydligare. Vit knapp med vit markering på är inte så praktisk. Definitivt ett bra köp till barnrummet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine

23/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This prduct is great value for money, and is very reliable.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ102C CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

La qualité du son

J'aurai jamais cru qu'un petit poste radio CD, puisse avoir un son aussi net. Je le recommande au acheteur qui veulent acquérir ce produit.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ102C Lecteur de CD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AZ102C Lecteur de CD

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  • Tidlig tilgang til salg.
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