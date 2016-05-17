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Utgått

Klokkeradio

AJL308/12

2.3

| (7) Anmeldelser

Våkn opp med bildet av dine kjære.

Hvorfor ikke få litt glede inn i hverdagen ved å ha et kjært bilde eller en favorittsang ved din side? Philips' klokkeradio med 7" fargeskjerm og praktisk USB-/SD-kortspor kan hjelpe deg å få en god start på dagen.

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Våkn opp med bildet av dine kjære.

7" fargeskjerm for enkel visning av klokke, radio og kalender

7" fargeskjerm for enkel visning av klokke, radio og kalender

Hvis du vil se innholdet på LCD-skjermen tydelig, har Philips-klokkeradioen et stort visningsområde som gjør det enkelt å se klokkeslett og alarm, selv på avstand. Den er ideell for eldre eller svaksynte.

Våkn opp til naturens lyder og start dagen med friskt mot.

Våkn opp til naturens lyder og start dagen med friskt mot.

Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Det spesielle med denne Philips-klokkeradioen er at den vekker deg med lyder fra naturen, radio eller tradisjonell alarmlyd. Uansett hvilke krav du har til en vekkerklokke, om du vil våkne uten stress til lyder fra naturen eller favorittmusikken din, så har denne klokkeradioen alt.

Med den forhåndslastede rolige musikken sovner du i fred.

Med den forhåndslastede rolige musikken sovner du i fred.

Slapp av eller sovne til fredelige lyder. Philips-klokkeradioen leveres med flere forhåndslastede avslappende musikkstykker. Velg mellom regnskurer, bølger på havet, spa-musikk og mye mer.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.3

av 5

7

Anmeldelser

2

17/05/2016

België

België

Eén van de betere die ik al heb gehad!

Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio

14/10/2011

Nederland

Nederland

zeer tevreden

Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio

28/11/2010

België

België

Goed maar bij te sturen

Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio

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