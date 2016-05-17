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Utgått
AJL308/12
Våkn opp med bildet av dine kjære.
Hvorfor ikke få litt glede inn i hverdagen ved å ha et kjært bilde eller en favorittsang ved din side? Philips' klokkeradio med 7" fargeskjerm og praktisk USB-/SD-kortspor kan hjelpe deg å få en god start på dagen.
Hvis du vil se innholdet på LCD-skjermen tydelig, har Philips-klokkeradioen et stort visningsområde som gjør det enkelt å se klokkeslett og alarm, selv på avstand. Den er ideell for eldre eller svaksynte.
Mange vekkerklokker har mange forskjellige alarmvalg. Det spesielle med denne Philips-klokkeradioen er at den vekker deg med lyder fra naturen, radio eller tradisjonell alarmlyd. Uansett hvilke krav du har til en vekkerklokke, om du vil våkne uten stress til lyder fra naturen eller favorittmusikken din, så har denne klokkeradioen alt.
Slapp av eller sovne til fredelige lyder. Philips-klokkeradioen leveres med flere forhåndslastede avslappende musikkstykker. Velg mellom regnskurer, bølger på havet, spa-musikk og mye mer.
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2.3
av 5
7
Anmeldelser
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio
Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio
pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJL308 Klokradio