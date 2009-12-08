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Utgått

Klokkeradio

AJL305/12

2.6

| (5) Anmeldelser

Stilig klokkeradio med talemeldinger

En smart "livsledsager" som lar deg ta opp talemeldinger til familiemedlemmer, hver med sin egen talepostkasse. Philips' klokkeradio som kan plasseres på bordet eller festes på veggen, leveres også med funksjoner for klokke, radio og lysbildefremvisning.

Se alle fordeler

og fargeskjerm

Stilig klokkeradio med talemeldinger

Dedikerte talepostbokser for inntil 5 familiemedlemmer

Spill inn opptil 2 minutters digitale talenotater

Fem 3,8 cm (1,5") fullfargeskjermer miniatyrbilder

Tekniske spesifikasjoner

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2.6

av 5

5

Anmeldelser

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Denne omtalen gjelder AJL305 Clock Radio

Denne omtalen gjelder AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Denne omtalen gjelder AJL305 Radio-réveil

Denne omtalen gjelder AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Denne omtalen gjelder AJL305 Klokradio

Denne omtalen gjelder AJL305 Klokradio

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