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Utgått
AJL305/12
Stilig klokkeradio med talemeldinger
En smart "livsledsager" som lar deg ta opp talemeldinger til familiemedlemmer, hver med sin egen talepostkasse. Philips' klokkeradio som kan plasseres på bordet eller festes på veggen, leveres også med funksjoner for klokke, radio og lysbildefremvisning.
2.6
av 5
5
Anmeldelser
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Denne omtalen gjelder AJL305 Clock Radio
Denne omtalen gjelder AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Denne omtalen gjelder AJL305 Radio-réveil
Denne omtalen gjelder AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Denne omtalen gjelder AJL305 Klokradio
Denne omtalen gjelder AJL305 Klokradio