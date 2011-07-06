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Utgått

Klokkeradio

AJ5030/12

3.3

| (39) Anmeldelser

En strålende morgen

Gled deg over å kunne vise tiden på den overflaten du selv velger. Gjør bildet skarpere eller vend det , slik at det alltid er klart og lesbart på veggen eller taket. Denne klokken stiller også tiden automatisk og har melodi, radio eller summealarm som alarm.

Se alle fordeler

med en tidsprojeksjon

En strålende morgen

  • Tidsprojeksjon

  • FM, digital tuning

  • Dobbel alarm

  • Tids- og alarm-backup

Fleksibel projeksjonsvinkel for enkel visning, hvor som helst

Få det slik du vil med en klokke som viser tiden der du ønsker det, takket være et projeksjonsrør som har en fleksibel visningsvinkel. Røret kan justeres horisontalt eller vertikalt, med finjusterte kontroller, slik at du får et bilde av tiden akkurat der du vil – på veggen, i taket eller på et møbel. Du kan se tiden uten at du trenger å vri hodet, samtidig som det ser flott ut.

Justerbart fokus for den skarpeste tidsprojeksjonen

Få projiserte bilder av tiden som alltid er skarpe takket være en brukervennlig fokuskontroll. Du kan justere fokuskontrollen for å opprettholde en rekkevidde på 1 til 2,5 meter for tydelig projiserte bilder. Gled deg over skarpe bilder, og at du alltid kan se tiden enkelt og greit.

Flippkontroll for å invertere projeksjonsbildet

Denne klokkeradioen projiserer tiden på veggen eller i taket slik at det er enkelt å se. Med flippkontrollfunksjonen kan du umiddelbart rotere den projiserte tiden 180 grader slik at det er enklere å se uansett hvor du er i rommet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.3

av 5

39

Anmeldelser

06/07/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5030 Klockradio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5030 Klockradio

10/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Perfect Clock Radio and Alarm

Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5030 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5030 Clock Radio

14/08/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich zufrieden

Nachdem ich einige Produkte ausprobiert habe und nicht zufrieden war, freue ich mich, endlich meinen morgendlichen Begleiter gefunden zu haben. Er ist nicht zu groß und sieht schick aus. Die Bedienung ist am Anfang etwas intuitiv, da das Handbuch nicht alles erklärt. Genial finde ich die eingestellte Uhrzeit und besonders der Sendersuchlauf, bei dem die empfangenen Sender direkt einem Programmpunkt zugeordnet werden. Der Radioempfang ist gut und deutlich, keine störenden Nebengeräusche. Die Projektion der Zeit an z.B. die Zimmerdecke brauche ich nicht, funktioniert aber einwandfrei. Das Display leuchtet sehr stark. Nach der ersten Nacht habe ich aber den Dimmer entdeckt. Jetzt ist es o.k., obwohl es noch eine Stufe dunkler sein könnte. Die Lautstärke ist gut zu regulieren. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5030 Radiowecker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ5030 Radiowecker

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