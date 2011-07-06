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Utgått
AJ5030/12
En strålende morgen
Gled deg over å kunne vise tiden på den overflaten du selv velger. Gjør bildet skarpere eller vend det , slik at det alltid er klart og lesbart på veggen eller taket. Denne klokken stiller også tiden automatisk og har melodi, radio eller summealarm som alarm.
Tidsprojeksjon
FM, digital tuning
Dobbel alarm
Tids- og alarm-backup
Få det slik du vil med en klokke som viser tiden der du ønsker det, takket være et projeksjonsrør som har en fleksibel visningsvinkel. Røret kan justeres horisontalt eller vertikalt, med finjusterte kontroller, slik at du får et bilde av tiden akkurat der du vil – på veggen, i taket eller på et møbel. Du kan se tiden uten at du trenger å vri hodet, samtidig som det ser flott ut.
Få projiserte bilder av tiden som alltid er skarpe takket være en brukervennlig fokuskontroll. Du kan justere fokuskontrollen for å opprettholde en rekkevidde på 1 til 2,5 meter for tydelig projiserte bilder. Gled deg over skarpe bilder, og at du alltid kan se tiden enkelt og greit.
Denne klokkeradioen projiserer tiden på veggen eller i taket slik at det er enkelt å se. Med flippkontrollfunksjonen kan du umiddelbart rotere den projiserte tiden 180 grader slik at det er enklere å se uansett hvor du er i rommet.
3.3
av 5
39
Anmeldelser
06/07/2011
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5030 Klockradio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5030 Klockradio
DW67
10/01/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Perfect Clock Radio and Alarm
Great and well thought out piece of equipment. Functions are many and easy to use
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5030 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5030 Clock Radio
Motorbiene
14/08/2014
Deutschland
Endlich zufrieden
Nachdem ich einige Produkte ausprobiert habe und nicht zufrieden war, freue ich mich, endlich meinen morgendlichen Begleiter gefunden zu haben. Er ist nicht zu groß und sieht schick aus. Die Bedienung ist am Anfang etwas intuitiv, da das Handbuch nicht alles erklärt. Genial finde ich die eingestellte Uhrzeit und besonders der Sendersuchlauf, bei dem die empfangenen Sender direkt einem Programmpunkt zugeordnet werden. Der Radioempfang ist gut und deutlich, keine störenden Nebengeräusche. Die Projektion der Zeit an z.B. die Zimmerdecke brauche ich nicht, funktioniert aber einwandfrei. Das Display leuchtet sehr stark. Nach der ersten Nacht habe ich aber den Dimmer entdeckt. Jetzt ist es o.k., obwohl es noch eine Stufe dunkler sein könnte. Die Lautstärke ist gut zu regulieren. Alles in Allem bin ich sehr zufrieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5030 Radiowecker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ5030 Radiowecker