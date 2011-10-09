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Utgått
AJ3916/12
Start dagen med favoritt-CD-sporet
La den daglige rutinen inspireres av lyder. Med Philips' klokkeradio kan du sovne til forhåndslastet, avslappende musikk, og våkne til en favoritt-CD eller naturlyder. Stereohøyttalere med stor lydspredning gjør at du våkner … blid og opplagt.
CD
Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. Én CD kan inneholde opptil 10 timer med musikk. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.
Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.
3.3
av 5
4
Anmeldelser
quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3916 Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3916 Clock Radio
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3916 Digitaler Radiowecker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3916 Digitaler Radiowecker
Hovie
25/06/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Fordeler
Goedkoop en effectief
Ulemper
Simpel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Bruksdato 2019-05-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ3916 Klokradio met digitale tuner
Bruksdato 2019-05-25