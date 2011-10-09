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Utgått

Digital klokkeradio

AJ3916/12

3.3

| (4) Anmeldelser

Start dagen med favoritt-CD-sporet

La den daglige rutinen inspireres av lyder. Med Philips' klokkeradio kan du sovne til forhåndslastet, avslappende musikk, og våkne til en favoritt-CD eller naturlyder. Stereohøyttalere med stor lydspredning gjør at du våkner … blid og opplagt.

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eller forhåndslastede naturlyder

Start dagen med favoritt-CD-sporet

  • CD

Spill CD, CD-R og CD-RW

Spill CD, CD-R og CD-RW

Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. Én CD kan inneholde opptil 10 timer med musikk. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

Våkne til lyder fra naturen, CD, radioen eller en summealarm

Myk og behagelig oppvåkning

Myk og behagelig oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

4

Anmeldelser

5
3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3916 Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3916 Clock Radio

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3916 Digitaler Radiowecker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3916 Digitaler Radiowecker

25/06/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Fordeler

Goedkoop en effectief

Ulemper

Simpel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Bruksdato 2019-05-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ3916 Klokradio met digitale tuner

Bruksdato 2019-05-25

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