Myk og behagelig oppvåkning

Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.