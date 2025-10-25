Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Informasjon om været med et tastetrykk
Start dagen riktig – hver dag. Den kompakte klokkeradioen med værvarsel fra Philips har en radiokontrollert klokke og ikoner for grafisk værmelding med indikatorer i flere farger. Den pålitelige værmelderen sørger for at du er punktlig – alltid.
Innendørs-/utendørstemperatur
Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
4.5
av 5
15
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
DonJuan24
25/10/2025
United Kingdom
18 years old and still going strong
I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio
Bruksdato 2023-10-25
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio
Bruksdato 2023-10-25
dkn2k
27/09/2016
United Kingdom
A delight to own..
I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio
22/03/2011
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio