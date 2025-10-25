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Utgått

Klokkeradio med værvarsel

AJ260/12

4.5

| (15) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Informasjon om været med et tastetrykk

Start dagen riktig – hver dag. Den kompakte klokkeradioen med værvarsel fra Philips har en radiokontrollert klokke og ikoner for grafisk værmelding med indikatorer i flere farger. Den pålitelige værmelderen sørger for at du er punktlig – alltid.

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Informasjon om været med et tastetrykk

  • Innendørs-/utendørstemperatur

Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys

Stor bakbelyst LCD-skjerm for behagelig visning under forhold med lite lys

Bakbelyst LCD-skjerm sikrer behagelig visning og enkel bruk under forhold med lite lys, og den gir tydelig informasjon umiddelbart.

Vis værmelding med grafiske animasjoner

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.5

av 5

15

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

2
1

25/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

18 years old and still going strong

I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio

Bruksdato 2023-10-25

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio

Bruksdato 2023-10-25

27/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

A delight to own..

I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio

22/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AJ260 Weather Clock Radio

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