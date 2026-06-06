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Alt-i-ett-strykeløsninger All-in-One 6000-serien

Ny

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Alt-i-ett-strykeløsningerAll-in-One 6000-serien

AIS6030/80

Alt-i-ett-strykeløsninger All-in-One 6000-serien

Ny

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Håndbøker og dokumentasjon

Philips All-in-One 6000-serien er en smart løsning som gjør at klærne dine alltid ser bra ut. Den elegante 3-i-1-kombinasjonen av strykejern, steamer og strykebrett hjelper deg raskt å fjerne krøller fra plagg i enhver vertikal, horisontal eller skrå posisjon.

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  • 6 June 2026

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