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  • Ett system. Effektivt og problemfritt.
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  • Ett system. Effektivt og problemfritt.
  • Ett system. Effektivt og problemfritt.
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Ny

Alt-i-ett-strykeløsningerAll-in-One 6000-serien

AIS6030/80

Ett system. Effektivt og problemfritt.
Philips All-in-One 6000-serien er en smart løsning som gjør at klærne dine alltid ser bra ut. Den elegante 3-i-1-kombinasjonen av strykejern, steamer og strykebrett hjelper deg raskt å fjerne krøller fra plagg i enhver vertikal, horisontal eller skrå posisjon.
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Mer allsidig, effektivt og praktisk enn noensinne**

Ett system. Effektivt og problemfritt.

  • Integrert flervinklet brett

  • OptimalTEMP-teknologi

  • Fotbetjente knapper

  • 2 dampinnstillinger, opptil 45 g/min damp

  • Fjerner opptil 99,9 % av bakteriene*

Integrert justerbart strykebrett med flere vinkler

Integrert justerbart strykebrett med flere vinkler

Det justerbare strykebrettet kan stilles i enhver posisjon for en behagelig opplevelse – horisontalt posisjon for å stryke de vanskeligste stoffene, vertikal for å dampe delikate plagg.

Kraftig motor for enkelt å fjerne selv de sterkeste krøllene

Kraftig motor for enkelt å fjerne selv de sterkeste krøllene

Den kraftige motoren genererer opptil 45 g/min damprate for å glatte ut stive krøller, og den spisse strykejernstuten hjelper deg med å oppnå presise resultater. Glatt ut selv de mest hardnakkede krøllene med 150 g/min dampboost.

OptimalTEMP – garantert ingen svimerker på alle strykbare tekstiler

OptimalTEMP – garantert ingen svimerker på alle strykbare tekstiler

OptimalTEMP-teknologien forhindrer forbrenning på strykbare tekstiler, slik at du kan stryke alt fra jeans til silke uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet av et tredjepartsinstitutt for E. coli, S. aureus, C. albicans og midd i bomull med en damptid på 10 sekunder

  2. Sammenlignet med Philips-dampstrykejern

  3. vs strykejern, ifølge forbrukere, produktplasseringstest oktober 2022

  4. Alt-i-ett dampytelse i MAX-modus sammenlignet med Philips strykejern i MAX-modus