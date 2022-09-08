Ett system. Effektivt og problemfritt.

Philips All-in-One 6000-serien er en smart løsning som gjør at klærne dine alltid ser bra ut. Den elegante 3-i-1-kombinasjonen av strykejern, steamer og strykebrett hjelper deg raskt å fjerne krøller fra plagg i enhver vertikal, horisontal eller skrå posisjon.