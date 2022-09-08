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Ny
AIS6030/80
Integrert flervinklet brett
OptimalTEMP-teknologi
Fotbetjente knapper
2 dampinnstillinger, opptil 45 g/min damp
Fjerner opptil 99,9 % av bakteriene*
Det justerbare strykebrettet kan stilles i enhver posisjon for en behagelig opplevelse – horisontalt posisjon for å stryke de vanskeligste stoffene, vertikal for å dampe delikate plagg.
Den kraftige motoren genererer opptil 45 g/min damprate for å glatte ut stive krøller, og den spisse strykejernstuten hjelper deg med å oppnå presise resultater. Glatt ut selv de mest hardnakkede krøllene med 150 g/min dampboost.
OptimalTEMP-teknologien forhindrer forbrenning på strykbare tekstiler, slik at du kan stryke alt fra jeans til silke uten problemer.
Anmeldelser
Testet av et tredjepartsinstitutt for E. coli, S. aureus, C. albicans og midd i bomull med en damptid på 10 sekunder
Sammenlignet med Philips-dampstrykejern
vs strykejern, ifølge forbrukere, produktplasseringstest oktober 2022
Alt-i-ett dampytelse i MAX-modus sammenlignet med Philips strykejern i MAX-modus