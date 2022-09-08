ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
  • Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.

Pusset opp

PureProtect 3200 SeriesSmart luftrenser

AC3220/10R1

Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.
Pust inn ren og trygg luft, nå med 50 % mindre støy! Luftrenseren har en dobbel vifte som gir mer effekt i en kompakt form, og renser store rom på få minutter. Med et stilig design, lavt energiforbruk og styring via smartapp passer den perfekt inn i hjemmet ditt.
Se alle fordeler

Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Fanger effektivt opp allergener og forurensende stoffer

Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.

  • Renser rom på opptil 135 m²

  • 520 m³/t luftrensekapasitet (CADR)

  • HEPA-filter og aktivt kull-filter

  • Rensing med 50 % lavere lydnivå

Imponerende effekt i en mindre størrelse

Imponerende effekt i en mindre størrelse

Mindre størrelse og høyere rensehastighet (1), takket være det nyskapende designet med dobbel vifte. Med effektiv filtrering på 520 m3/t (CADR) kan den enkelt håndtere store områder på opptil 135 m2 (2) og rense et 20 m2 rom på under 6 minutter (3).

Trelags HEPA-filtrering fanger opp 99,97 % av de minste partiklene

Trelags HEPA-filtrering fanger opp 99,97 % av de minste partiklene

Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4), noe som er mindre enn det minste kjente viruset!

Stillegående selv ved maksimal effekt

Stillegående selv ved maksimal effekt

Opplev 50 % mindre støy med SilentWings-teknologi (1). Viftebladet er inspirert av uglenes lydløse flukt, og renser luften med et lydnivå helt ned til 15 dB(A). Selv ved maksimal hastighet er lydnivået lavere enn en normal samtale. (5)

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Sammenlignet med forgjengeren Philips AC3033 (CADR og støy)

  2. (2) CADR testet i henhold til GB/T18801-2022. Egnet renseområde er beregnet etter NRCC-54013-standarden.

  3. (3) Beregnet: 48 m3 rom, CADR på 520 m3/t

  4. (4) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm og 0,3 μm, iUTA

  5. (5) Lydtrykk, IEC 60704, ved 1,5 m. Normal samtale: 60 dB.

  6. (6) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 ved OFI, et østerriksk forskningsinstitutt for kjemi og teknikk

  7. (7) «Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008», skrevet av J. Bousquet og ca. 50 andre viktige opinionsledere, Allergy 2008: 63 (tillegg 86): 8–160

  8. (8) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført av Airmid Healthgroup Ltd. med influensavirus (H1N1) i 28,5 m3 forsøksrom, med turbomodus i 30–40 min

  9. (9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. albus, 30 m3 rom, 1 t, turbomodus, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført av Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30 m3 forsøksrom, med turbomodus i 1 t.

  11. (11) Testet av eksternt laboratorium iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rom, turbomodus i 1 t.

  12. (12) Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.