Svært effektiv rensing. Utrolig stillegående.

Pust inn ren og trygg luft, nå med 50 % mindre støy! Luftrenseren har en dobbel vifte som gir mer effekt i en kompakt form, og renser store rom på få minutter. Med et stilig design, lavt energiforbruk og styring via smartapp passer den perfekt inn i hjemmet ditt.