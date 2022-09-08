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Pusset opp
AC3220/10R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Renser rom på opptil 135 m²
520 m³/t luftrensekapasitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kull-filter
Rensing med 50 % lavere lydnivå
Mindre størrelse og høyere rensehastighet (1), takket være det nyskapende designet med dobbel vifte. Med effektiv filtrering på 520 m3/t (CADR) kan den enkelt håndtere store områder på opptil 135 m2 (2) og rense et 20 m2 rom på under 6 minutter (3).
Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4), noe som er mindre enn det minste kjente viruset!
Opplev 50 % mindre støy med SilentWings-teknologi (1). Viftebladet er inspirert av uglenes lydløse flukt, og renser luften med et lydnivå helt ned til 15 dB(A). Selv ved maksimal hastighet er lydnivået lavere enn en normal samtale. (5)
(1) Sammenlignet med forgjengeren Philips AC3033 (CADR og støy)
(2) CADR testet i henhold til GB/T18801-2022. Egnet renseområde er beregnet etter NRCC-54013-standarden.
(3) Beregnet: 48 m3 rom, CADR på 520 m3/t
(4) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm og 0,3 μm, iUTA
(5) Lydtrykk, IEC 60704, ved 1,5 m. Normal samtale: 60 dB.
(6) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 ved OFI, et østerriksk forskningsinstitutt for kjemi og teknikk
(7) «Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008», skrevet av J. Bousquet og ca. 50 andre viktige opinionsledere, Allergy 2008: 63 (tillegg 86): 8–160
(8) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført av Airmid Healthgroup Ltd. med influensavirus (H1N1) i 28,5 m3 forsøksrom, med turbomodus i 30–40 min
(9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. albus, 30 m3 rom, 1 t, turbomodus, tredjepartslaboratorium
(10) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført av Antimikrop med SARS-CoV-2 i 30 m3 forsøksrom, med turbomodus i 1 t.
(11) Testet av eksternt laboratorium iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rom, turbomodus i 1 t.
(12) Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.