VitaShield-filteret fanger opp 99,97 % av partikler på 0,003 mikron (3)

VitaShield er et svært effektivt 3-lags filtreringssystem som fanger opp partikler ned til 0,003 mikron. For det første fanger forfilteret opp store partikler, for eksempel støv og hår. Etterpå fjerner NanoProtect HEPA-filteret 99,97 % av partikler på 0,003 mikron (3), i tillegg til PM2,5, bakterier, pollen, støv, røyting fra kjæledyr og andre forurensende stoffer. Til slutt fjerner det aktive kullfilteret gasser og ubehagelig lukt.