Philips er oppfinneren av Xenon HID-teknologi

Xenon HID-lyskilder (High Intensity Discharge, utladning med høy intensitet) gir dobbelt så mye lys for tryggere kjøring under alle forhold. Det intense hvite lyset som produseres av Xenon HID-lyskilder, kan faktisk sammenlignes med dagslys. Studier viser at xenon-bilbelysning hjelper bilførere med å holde fokuset på veien og å skille hindringer og veiskilt fra hverandre mye raskere enn ved bruk av tradisjonelle lyskilder.