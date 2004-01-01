Informer og imponer med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skjerm. Denne pålitelige, brukervennlige og Android-drevne skiltløsningen er Wave-klar for ekstern administrasjon, noe som gir deg full kontroll, når som helst, hvor som helst.
Signage Solutions
Skjerm i Q-serien
Skill deg ut fra mengden
Den allsidige og brukervennlige 18/7-skjermen
65"
Direkte LED-bakbelysning
Ultra HD
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister
FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom
FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinngang og en tilkobling for FailOver, og du er umiddelbart beskyttet.
Planlegg innhold enkelt fra USB eller internt minne
Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet eller internminne. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standby-modus for å spille av det innholdet du ønsker, og de går tilbake til standby-modus når avspillingen er ferdig.
Valgfri interaksjon for deling av trådløs skjerm
Du kan dele skjermen trådløst ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt for å koble til enheter umiddelbart og på en sikker måte, eller du kan bruke vår valgfrie HDMI-dongle for å dele direkte på skjermen uten å koble til det sikrede nettverket.
Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
Disse hardtarbeidende, profesjonelle Philips-skjermene drives av Android 10 SoC-plattformen og er optimalisert for innebygde Android-apper. Du kan også installere webapper direkte på skjermen. Skjermene er fleksible og sikre, noe som sørger for at skjermspesifikasjonene holder seg på topp lenger.
Surf på bølgen for å få revolusjonerende resultater
Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Q-Line-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og miljøpåvirkning.
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Diagonal skjermstørrelse (cm)
163.9
cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)
64.5
tommer
Sideforhold
16:9
Paneloppløsning
3840 x 2160
Pikselavstand
0,372 x 0,372 mm
Optimal oppløsning
3840 x 2160 ved 60 Hz
Lysstyrke
400
cd/m²
Skjermfarger
1,07 milliarder
Kontrastforhold (typisk)
1200: 1
Dynamisk kontrastforhold
500 000: 1
Svartid (typisk)
8
ms
Visningsvinkel (horisontal)
178
grader
Visningsvinkel (vertikal)
178
grader
Bildeforbedring
3/2–2/2 Motion Pull Down
Progressive scan
Dynamisk kontrastforbedring
Panelteknologi
ADS
Operativsystem
Android 10
Dis
25 %
Tilkoblingsmuligheter
Lydutgang
3,5 mm jack
Videoinngang
USB 2.0 (x2)
DVI-I (x1)
HDMI 2.0 (x2)
USB 3.0 (x1)
Lydinngang
3,5 mm jack
Andre tilkoblinger
micro SD
OPS
Fjernstyring
RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
IR (inn/ut) 3,5 mm jack
RJ45
Anvendelighet
Plassering
Liggende (18/7)
Stående (18/7)
Matrise
Opptil 3 x 3
Tastaturkontroll
Skjult
Låsbar
Fjernkontrollsignal
Låsbar
Signalsløyfe
RS232
IR-sløyfegjennomgang
Enkel installering
Smart utstyr
Energisparefunksjoner
Smart Power
Kan kontrolleres via nettverket
RS232
RJ45
Lyd
Innebygde høyttalere
2 x 10 W RMS
Drift
Strømnett
100–240 V, 50/60 Hz
Forbruk (typisk)
134
W
Effektforbruk i standby
<0,5 W
Strømsparingsfunksjoner
Smart Power
Energimerkeklasse
G
Støttet skjermoppløsning
Datamaskinformater
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
1152 x 864, 75 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1680 x 1050, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72 Hz
832 x 624, 75 Hz
Videoformater
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
720p, 50,60 Hz
Mål
Bredde, apparat
1462,3
millimeter
Produktvekt
28,5
kg
Høyde, apparat
837,3
millimeter
Dybde, apparat
68,9 mm (D@-veggmontering) / 89,9 mm (D@-håndtak)
millimeter
