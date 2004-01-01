Søkeord

      Signage Solutions Skjerm i Q-serien

      65BDL3650Q/02

      Informer og imponer med en digital Philips Q-Line 4K Ultra HD-skjerm. Denne pålitelige, brukervennlige og Android-drevne skiltløsningen er Wave-klar for ekstern administrasjon, noe som gir deg full kontroll, når som helst, hvor som helst.

      Den allsidige og brukervennlige 18/7-skjermen

      • 65"
      • Direkte LED-bakbelysning
      • Ultra HD

      Koble til og kontroller innholdet via nettskyen

      Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister

      FailOver. Sikre at skjermen aldri blir tom

      FailOver er en nyskapende teknologi som spiller av sikkerhetskopiert innhold på skjermen hvis mediespilleren mot formodning svikter, og er avgjørende for krevende kommersielle bruksområder. Velg en tilkobling for hovedinngang og en tilkobling for FailOver, og du er umiddelbart beskyttet.

      Planlegg innhold enkelt fra USB eller internt minne

      Planlegg enkelt avspilling av innhold fra en USB-enhet eller internminne. De profesjonelle skjermene fra Philips starter opp fra standby-modus for å spille av det innholdet du ønsker, og de går tilbake til standby-modus når avspillingen er ferdig.

      Valgfri interaksjon for deling av trådløs skjerm

      Du kan dele skjermen trådløst ved hjelp av det eksisterende Wi-Fi-nettverket ditt for å koble til enheter umiddelbart og på en sikker måte, eller du kan bruke vår valgfrie HDMI-dongle for å dele direkte på skjermen uten å koble til det sikrede nettverket.

      Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

      Disse hardtarbeidende, profesjonelle Philips-skjermene drives av Android 10 SoC-plattformen og er optimalisert for innebygde Android-apper. Du kan også installere webapper direkte på skjermen. Skjermene er fleksible og sikre, noe som sørger for at skjermspesifikasjonene holder seg på topp lenger.

      Surf på bølgen for å få revolusjonerende resultater

      Lås opp kraften, allsidigheten og intelligensen i Philips Q-Line-skjermer eksternt med Wave. Denne evolusjonære skyplattformen gir deg full kontroll med forenklet installering og oppsett, overvåking og kontroll av skjermer, oppgradering av fastvare, administrasjon av spillelister og oppsett av strømplaner. Slik sparer du tid, energi og miljøpåvirkning.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        163.9  cm
        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        64.5  tommer
        Sideforhold
        16:9
        Paneloppløsning
        3840 x 2160
        Pikselavstand
        0,372 x 0,372 mm
        Optimal oppløsning
        3840 x 2160 ved 60 Hz
        Lysstyrke
        400  cd/m²
        Skjermfarger
        1,07 milliarder
        Kontrastforhold (typisk)
        1200: 1
        Dynamisk kontrastforhold
        500 000: 1
        Svartid (typisk)
        8  ms
        Visningsvinkel (horisontal)
        178  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        178  grader
        Bildeforbedring
        • 3/2–2/2 Motion Pull Down
        • Progressive scan
        • Dynamisk kontrastforbedring
        Panelteknologi
        ADS
        Operativsystem
        Android 10
        Dis
        25 %

      • Tilkoblingsmuligheter

        Lydutgang
        3,5 mm jack
        Videoinngang
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Lydinngang
        3,5 mm jack
        Andre tilkoblinger
        • micro SD
        • OPS
        Fjernstyring
        • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
        • IR (inn/ut) 3,5 mm jack
        • RJ45

      • Anvendelighet

        Plassering
        • Liggende (18/7)
        • Stående (18/7)
        Matrise
        Opptil 3 x 3
        Tastaturkontroll
        • Skjult
        • Låsbar
        Fjernkontrollsignal
        Låsbar
        Signalsløyfe
        • RS232
        • IR-sløyfegjennomgang
        Enkel installering
        Smart utstyr
        Energisparefunksjoner
        Smart Power
        Kan kontrolleres via nettverket
        • RS232
        • RJ45

      • Lyd

        Innebygde høyttalere
        2 x 10 W RMS

      • Drift

        Strømnett
        100–240 V, 50/60 Hz
        Forbruk (typisk)
        134  W
        Effektforbruk i standby
        <0,5 W
        Strømsparingsfunksjoner
        Smart Power
        Energimerkeklasse
        G

      • Støttet skjermoppløsning

        Datamaskinformater
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Videoformater
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Mål

        Bredde, apparat
        1462,3  millimeter
        Produktvekt
        28,5  kg
        Høyde, apparat
        837,3  millimeter
        Dybde, apparat
        68,9 mm (D@-veggmontering) / 89,9 mm (D@-håndtak)  millimeter
        Bredde, apparat (tommer)
        57,57  tommer
        Høyde, apparat (tommer)
        32.96  tommer
        Veggmontering
        400 x 400 mm, M8
        Dybde, apparat (tommer)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  tommer
        Rammens bredde
        14,9 mm (også ramme)
        Vekt på produkt (pund)
        62,83  lb

      • Driftsforhold

        Høyde
        0 ~ 3000 m
        Temperaturområde (drift)
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  time(r)
        Temperaturområde (lagring)
        –20 ~ 60  °C
        Luftfuktighet (bruk) [RF]
        20 ~ 80 % RF (ingen kondens)
        Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]
        5 ~ 95 % RF (ingen kondens)

      • Multimedieprogrammer

        USB-avspilling, video
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB-avspilling, bilde
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB-avspilling, lyd
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Intern spiller

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Minne
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • IR-sensorkabel (1,8 m) (x1)
        • RS232-kabel til seriekobling
        • Philips-logo (x1)
        • Nettledning
        • Deksel for AC-bryter
        • Kabelklemme (x2)
        • HDMI-kabel (1,8 m) (x1)
        • Hurtigstartveiledning
        • Fjernkontroll og AAA-batterier
        • RS232-kabel
        • USB-deksel (x1)

      • Diverse

        Visningsspråk på skjermen
        • Forenklet kinesisk
        • Tradisjonell kinesisk
        • Engelsk
        • Fransk
        • Tysk
        • Italiensk
        • Polsk
        • Russisk
        • Spansk
        • Tyrkisk
        • Japansk
        • Arabisk
        Garanti
        Tre års garanti
        Juridiske godkjenninger
        • CE
        • CB
        • FCC, klasse A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

