Koble til og kontroller innholdet via nettskyen

Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Bruk den Chromium-baserte leseren til å designe innholdet på Internett, og koble den til én enkelt skjerm eller hele nettverket. Vis innholdet i både stående og liggende modus i Full HD-oppløsning. Det er bare å koble skjermen til Internett via Wi-Fi eller til en RJ45-kabel, og gled deg over dine egne spillelister