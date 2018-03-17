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Utgått
55PUT6401/12
Svært slank 4K LED-TV drevet av Android TV
Design og ytelse møtes med denne 6400-serien fra Philips. Stativet har en minimalistisk utforming, og bildekvaliteten i 4K Ultra HD og Pixel Plus Ultra HD gjør bildene mer levende. Med Android TV har du så godt som uendelige underholdningsalternativer.
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 8GB og kan utvides
DVB-T/T2/C
Alle flotte kunstverk fortjener sitt eget staffeli. Og som med alle flotte kunstverk må den nye Philips-TV-en din vises frem på riktig måte. Disse smale stativene i aluminium er spesielt utviklet av designteamet for denne modellen og uttrykker virkelig den lette og smale utformingen til denne kraftfulle TV-en.
Quad Core-prosessor fra Philips møter kraften til Android for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.
Cloud Gaming har en enorm nettbasert katalog med flotte spill for alle aldre, interesser og spillnivåer. Det er bare å velge et spill og spille det på TV-en.
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3.3
av 5
136
Anmeldelser
LP90
17/03/2018
Danmark
Super flot og fantastisk tv
det er vores første smart tv og hvilket et vi er så super fantastisk glad og tilfreds for dette flotte tv
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 55PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Auditossen
20/04/2017
Danmark
Flot design, kanon billede, mange muligheder
Kanon flot billede det lille fjernsyn giver når mediets opløsning er i 4K! Mange muligheder med Android som system og ikke nogen hakken eller venten med ydeevnen. Rigtig godt fjernsyn til prisen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 43PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 43PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
djpede
05/12/2016
Danmark
lækkert tv
meget fjernsyn for penge. og rigtig godt billede. det er ment at sidde op vis du har en google konto. og ambiligt det kan ikke undværes når du først har prøvet det.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 49PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 49PUT6401 Ultratyndt 4K TV med Android TV™
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).