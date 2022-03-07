Wurde als Erweiterung zu einem als Monitor eingesetzten LG TV gekauft. So sind jetzt 2 55" Monitore im Einsatz, was sehr flexibel auch im Einsatz mit mehreren PC ist. Das Bild ist gut und das ist die Hauptsache. Der Ton ist trotz großen Namen im Grunde eine Enttäuschung. Einfache aktive Lautsprecher wie the box pro Achat 104 A für ca. 160€ das Paar schlagen das B & W Lautsprecher System, Von den KRK Studio Monitoren will ich gar nicht sprechen, der Vergleich wäre unfair. Was ärgerlich ist, der Monitor brummt im Standby. Nun es ist ein Monitor, so habe ich mir mit einer schaltbaren Steckdose geholfen, aber besser als das Ding einpacken und zum Service einschicken. So kann ich damit leben und spare noch Strom. Was noch auffällt ist das Einstellungsmenü, in dem manche Einstellungen ausgegraut sind. Es wird nicht erklärt in welchen Menüpunkten die Einstellungen vorzunehmen sind. Bei Audio sind alle EQ-Einstellungen fest, nur bei der Einstellung Personal können Anpassungen gemacht werden. Etwas Erklärung wäre schon hilfreich. Insgesamt ist meine Einschätzung vor allem mit dem heutigen Preis zwiespältig. Ich habe den Monitor zum Tiefpreis von ca. 700€ gekauft, Heute findet man ihn für über 1800 €, dafür würde ich ihn nicht kaufen, sondern ein gutes TV-Gerät (mit Direct Lit, Full Array Local Dimming wie mein LG) wieder als Monitor vorziehen. Wegen dem Preisleistungsverhältnis kann ich den Monitor heute nicht mehr empfehlen.