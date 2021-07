Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.

Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som filmene du liker å se på. Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens hudfargene ser naturlige ut. Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Bevegelsen er helt jevn.