Proof of Play for Android-innhold. Vit hva som spilles av

Sørg for at den Android-drevne profesjonelle Philips-skjermen viser riktig innhold – selv når du ikke er der. Ved avspilling av innhold via den innebygde mediespilleren kan du sette opp skjermen for å ta automatiske skjermbilder med jevne mellomrom. Skjermbildene lagres på skjermens interne minne, og du kan velge å motta dem via e-post.