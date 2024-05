Dynamisk paneltilkobling

Miks og bland hver av LED-panelstørrelsene fra Philips L-Line 7000 til én enkelt skjerm i alle former og dimensjoner. Dynamiske, fleksible justeringspinner sikrer perfekt tilpasning under alle forhold, noe som gir en jevn og sømløs skjermflate. For ekstra anvendelighet og effektivitet har hvert LED-panel åpninger på hver side for å muliggjøre allsidig kabeltilkobling mellom LED-panelene og alle eksterne innganger. Åpninger på toppen og bunnen av LED-panelet kan bli tatt ut i tilfelle tilgang bare er tilgjengelig fra toppen eller bunnen av panelet.