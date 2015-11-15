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Utgått
40PFS6909/12
Svært slank Full HD LED-TV
Philips Smart LED TV-en i 6900-serien har en svært smal ramme med diamantslipt form som vil fange oppmerksomheten din. Men den har mer enn bare et lekkert utseende: Den er full av funksjoner som Ambilight, 3D, Skype™ og mer.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å projisere en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.
Speil det du ser på smartenheten din, og del det med venner og familie på TVen. Du kan speile alt fra bilder til videoer, spill og mye mer fra smarttelefonen og nettbrettet til storskjermen med en enkel kommando.
Ingenting slår adrenalinkicket spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer gir. Derfor har denne Philips-TV-en 600 Hz Perfect Motion Rate slik at du kan glede deg over feilfrie bilder i bevegelse. For selv om pulsen din kan hoppe, bør bildet du ser på ikke gjøre det.
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3.6
av 5
40
Anmeldelser
Kathrine
15/11/2015
Danmark
Super godt TV
Har ikke oplevet noget dårligt. Den kan dog til tider være lidt langsom om at forbinde til internettet (til SMART-TV) Det er super god lyd og billedet er kniv skarpt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6900 series 55PFS6909 Ultratyndt Smart Full HD LED-TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6900 series 55PFS6909 Ultratyndt Smart Full HD LED-TV
Jono59a
30/01/2016
United Kingdom
Excellent 1080 TV
A great buy for anyone seeking a 1080 SMART TV which does what it says on the tin.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
JonG
31/07/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Superb feature rich TV
Very impressed with the picture and sound quality of this TV and amazed how easy it was to connect to my wired network which means using the TV remote or Philips App I can browse and play videos stored on my hard disk recorder and music from my iTunes library on my PC (neither of which are made by Philips). Youtube, Skype and BBC apps work really well and the free Philips Media Manager is an added bonus for accessing files and images on a PC. I'm using the digital optical port for audio out straight to my DAC and Amp but the TV sound quality alone is better than many TV's at this price. The fact that Ambilight can be switched on without the TV picture is icing on the cake. In conclusion, I've no hesitation in recommending this 6900 series.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6900 series 40PFS6909 Ultra Slim Smart Full HD LED TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
MyRemote-appen og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til etter smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du besøke: www.philips.com/TV.
For Smart-TV-apper kan du besøke www.philips.com/TV for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
Cloud TV-tilbudet er avhengig av tilgjengeligheten og reguleringene i landet
Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Philips TV-kamera (PTA317) selges separat.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.