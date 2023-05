AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse

AppControl sørger for at TV-ene dine får de appene du ønsker. Med mulighet til å legge til, slette og sortere apper, samt mulighet til å konfigurere apper på spesifikke rom, er det en virkelig personlig gjesteopplevelse som du kan styre fra en sentral plassering, uten å måtte gå inn i rommet. For enkel bruk og sikkerhet laster du din tilpassede app på vår private, skybaserte server. Du kan være sikker på at bare du har tilgang til den.