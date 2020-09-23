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Utgått
32PFS5603/12
Svært slank Full HD LED-TV
Nyt den stilrene og minimalistiske designen til denne hvite Philips 5600 TV-en. Den slanke og profilerte utformingen passer perfekt til interiøret. Med bildekvaliteten i Full HD er dette det beste valget for alle som vil ha en TV med enkle linjer.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.
3.7
av 5
106
Anmeldelser
Quepasa66
23/09/2020
Deutschland
Ohne Schnickschnack
Tolles Bild, super Empfang und guter Klang. Ich habe den Fernseher so günstig emgekaift, dass ich mich fast schäme, aber dieser reine TV liefert einfach super ab und sieht auch noch gut aus.
Fordeler
Schmal und keine überflüssigen Extras
Ulemper
Kein Ambilight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-08-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-08-23
lipuma
09/07/2020
Deutschland
Nutze ihn auch als Monitor
Für meine Zwecke ein gutes Gerät. Bild ist mit HD einwandfrei.
Fordeler
einfache Bedienung und bis jetzt sehr zuverlässig.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-07-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 32PFS5603 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-07-09
Spaceracer
02/06/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Tolles Bild
Der Monitor ist ein Multifunktionsmonitor - für PC und TV und AV. Viele Schnittestellen. Leider fehlt der Anschluss für das Netzwerkkabel - zwecks direktere Updates und nicht über USB Stick. Tolles Bild. Bin sehr zufrieden damit
Fordeler
Bildqualität
Ulemper
fehldender Anschluss Netzwerkkabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Bruksdato 2020-05-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5600 series 24PFS5603 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Bruksdato 2020-05-02
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.