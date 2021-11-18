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Utgått

Buet LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.2

| (59) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Fantastiske farger, oppslukende opplevelse

La deg oppsluke av Philips Curved-skjermene. Den buede skjermen på 32" i E-serien gir deg en altoppslukende opplevelse med en fantastisk Full HD-bildekvalitet. Ultra Wide-Color-teknologi har en fargekvalitet som gir liv til bildene.

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Fantastiske farger, oppslukende opplevelse

  • E-serien

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

DisplayPort-tilkobling for best mulig visuelle effekter

DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.

Spill helt enkelt med AMD FreeSync™-teknologi

Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

59

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

18/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect monitor

Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

02/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Love it

I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-10-02

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-10-02

24/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent product

This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-01-24

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-01-24

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius i skjermens buede form i mm

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. NTSC-område basert på CIE 1976

  5. sRGB-område basert på CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.