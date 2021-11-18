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Utgått
Fantastiske farger, oppslukende opplevelse
La deg oppsluke av Philips Curved-skjermene. Den buede skjermen på 32" i E-serien gir deg en altoppslukende opplevelse med en fantastisk Full HD-bildekvalitet. Ultra Wide-Color-teknologi har en fargekvalitet som gir liv til bildene.
E-serien
32 (31,5" / 80 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.
Når du spiller, skal det ikke stå mellom hakkete spilling eller dårlig bildeoppløsning. Med den nye Philips-skjermen trenger det ikke være slik. Få jevn ytelse uten bildeartefakter ved så å si alle rammehastigheter med AMD FreeSync™-teknologi, rask oppdatering og superrask responstid.
4.2
av 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Radius i skjermens buede form i mm
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.