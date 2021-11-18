Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Fantastiske farger, oppslukende opplevelse
La deg oppsluke av Philips Curved-skjermene. Den buede skjermen på 32" i E-serien gir deg en altoppslukende opplevelse med en fantastisk Full HD-bildekvalitet. Ultra Wide-Color-teknologi har en fargekvalitet som gir liv til bildene.
E-serien
32 (31,5" / 80 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
Skjermer til stasjonære datamaskiner gir en personlig brukeropplevelse, og derfor passer en buet design svært godt. Den buede skjermen er både behagelig å se på og har en oppslukende effekt rettet mot deg som sitter rett foran skjermen.
4.2
av 5
59
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Jordon8636
18/11/2021
United Kingdom
Perfect monitor
Works great, and screen is crisp. The speakers are good, and sharp. I bought a second
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
edddddd
02/10/2021
United Kingdom
Love it
I've had this for a couple of years now. It gives a good, reliable picture and provides good video. And it looks great.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 278E9QJAB Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-10-02
The Earl
24/02/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent product
This is a really good screen and ideal for everyday computer use. Not tried it for gaming yet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QJAB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-01-24
Radius i skjermens buede form i mm
Den maksimale oppløsningen fungerer for enten HDMI-inngang eller DP-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.