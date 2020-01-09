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Utgått

LCD-display

323E7QDAB/00

4.3

| (26) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

Få en større opplevelse

Få en større seeropplevelse med denne store Philips-skjermen. Med en Full HD-skjerm på hele 32" kan du virkelig la deg oppsluke av kampen, eller få nok plass til alt du jobber med.

Se alle fordeler

Få en større opplevelse

  • E-serien

  • 32 (visningsområde på 31,5” / 80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

26

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Bruksdato 2018-12-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Bruksdato 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse