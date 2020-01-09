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Utgått
Få en større opplevelse
Få en større seeropplevelse med denne store Philips-skjermen. Med en Full HD-skjerm på hele 32" kan du virkelig la deg oppsluke av kampen, eller få nok plass til alt du jobber med.
E-serien
32 (visningsområde på 31,5” / 80 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
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4.3
av 5
26
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Konne
09/01/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Bruksdato 2018-12-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Bruksdato 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
thomas120
24/11/2017
Deutschland
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.
Svartid som tilsvarer SmartResponse