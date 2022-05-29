      Signage Solutions LED-display

      27BDL6119L/00

      Ubegrenset allsidighet

      Lag en unik skjerm i hvilken som helst størrelse i 16:9 eller til og med en skarp panoramavisning i 32:9, som trosser tradisjonell struktur ved å sette sammen et spennende modulært mønster. Den perfekte seeropplevelsen for presentasjoner og bedriftsmerkevareinnhold.

      Ubegrenset allsidighet

      Spreng mulighetenes grenser

      • 27"
      • Direct View LED

      Enkelt oppsett og vedlikehold med pålitelige standardkabler

      Koble ganske enkelt sammen flere LED-skjermkabinetter for å skape oppløsningen du ønsker, enten det er 4K, 8K eller enda høyere. Sammenlignet med LCD-skjermer har LED-skjermer høyere oppdateringsfrekvens, noe som gir jevnere bilder. Uansett bruk kan du glede seerne med krystallklar bildekvalitet.

      Engasjer, inspirer og påvirk med levende innhold

      Lag videovegger uten ramme i hvilken som helst form, størrelse eller oppløsning. Moduldesignet i Philips Professional LED-kabinetter gjør at du kan tilpasse det til alle områder. Bygg enorme, oppslukende installasjoner, eller sett sammen spennende mønstre. Lag enkelt videovegger som flyter sømløst rundt døråpninger og andre åpninger.

      Høy fargenøyaktighet og jevn lysstyrke

      LED-panelene gir svært nøyaktig fargenøyaktighet og en jevn lysstyrke på omtrent 97 %. Dette sikrer en nesten perfekt bildekvalitet.

      Perfekt visning takket være brede visningsvinkler

      Intern elektronikk er lett tilgjengelig og kan skiftes ut for service og vedlikehold. Modulene i kabinettet kan enkelt og trygt fjernes med det dedikerte demonteringsverktøyet.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Bilde/skjerm

        Sideforhold
        16:9
        Lysstyrkelikhet
        >= 97 %
        Lysstyrke etter kalibrering
        650 nits
        Lysstyrke før kalibrering
        750 nits
        Kalibrering (lysstyrke/farge)
        Støttes
        Justeringsområde for fargetemperatur
        4000~9500 K (avhengig av programvare)
        Standard fargetemperatur
        6500 ± 500 K
        Kontrastforhold (typisk)
        3200:1
        Visningsvinkel (horisontal)
        160  grader
        Visningsvinkel (vertikal)
        160  grader
        Bildeforbedring
        • Dynamisk kontrastforbedring
        • Skjerm med vid fargegamut
        Plassering
        Liggende
        Bildefrekvens (Hz)
        50 og 60
        Oppdateringsfrekvens (Hz)
        1920~3840
        Bruk
        24 timer i døgnet, innendørs

      • Anvendelighet

        Enkel installering
        • Styrepinner
        • Lett
        Effektsløyfe
        For 230 V-miljøer: 8 skap eller færre, for 110 V-miljøer: 4 skap eller færre
        Signalkontrollsløyfe gjennom
        RJ45

      • Drift

        Inngangsspenning
        AC100~240 V (50 og 60 Hz)
        Svart skjerm, strømforbruk (W)
        <12
        Maksimalt strømforbruk AC (W)
        <65
        Maksimalt strømforbruk BC (W)
        < 76
        Vanlig strømforbruk (W)
        <21,7

      • Driftsforhold

        Temperaturområde (drift)
        –20~45  °C
        Temperaturområde (lagring)
        –20~50  °C
        Luftfuktighet (bruk) [RF]
        10~80 %
        Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]
        10~85 %

      • Kabinett

        Kabinettområde (m2)
        0,208
        Kabinett, piksler (dot)
        57 600
        Kabinettoppløsning (B x H)
        320 x 180
        Kabinettstørrelse (mm)
        608 x 342 x 59
        Datakontakt
        RJ45
        Strømkontakt
        Inn/ut (C14/C13)
        Mottakerkortmengde
        1 del
        Mottakerkortspesifikasjoner
        A5S Plus
        Merke på mottakerkort
        Novastar
        Vekt (kg)
        5,81
        Kabinett, diagonal (tommer)
        27,5
        Kabinettoppbygning
        Formstøpt aluminium

      • Modul

        LED-type
        SMD 1515, kobbertråd
        Pikselkonstitusjon
        1R1G1B
        LED-levetid (timer)
        100 000
        Moduloppløsning (B x H piksler)
        160 x 90
        Pikselavstand (mm)
        1,9
        Modulstørrelse (B x H i mm)
        303,9 x 170,9

      • Tilbehør

        LAN-kabel (RJ45, kat. 5)
        1 del
        Strømkabel
        1 del
        QSG
        1 del

      • Diverse

        Garanti
        2 år
        Juridiske godkjenninger
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, del 15, klasse A
        Brannsikker sertifisering
        BS 476 Part7:1997

      • Emballasjeopplysninger

        Mål på emballasjen (mm)
        780 x 471 x 224
        Totalvekt (KG)
        8,52

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

