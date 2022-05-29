Lag en unik skjerm i hvilken som helst størrelse i 16:9 eller til og med en skarp panoramavisning i 32:9, som trosser tradisjonell struktur ved å sette sammen et spennende modulært mønster. Den perfekte seeropplevelsen for presentasjoner og bedriftsmerkevareinnhold.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken
Hopp over dette
Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Legg til tilbehør
Dette produktet
- {discount-value}
Signage Solutions
LED-display
total
recurring payment
Ubegrenset allsidighet
Spreng mulighetenes grenser
27"
Direct View LED
Enkelt oppsett og vedlikehold med pålitelige standardkabler
Koble ganske enkelt sammen flere LED-skjermkabinetter for å skape oppløsningen du ønsker, enten det er 4K, 8K eller enda høyere. Sammenlignet med LCD-skjermer har LED-skjermer høyere oppdateringsfrekvens, noe som gir jevnere bilder. Uansett bruk kan du glede seerne med krystallklar bildekvalitet.
Engasjer, inspirer og påvirk med levende innhold
Lag videovegger uten ramme i hvilken som helst form, størrelse eller oppløsning. Moduldesignet i Philips Professional LED-kabinetter gjør at du kan tilpasse det til alle områder. Bygg enorme, oppslukende installasjoner, eller sett sammen spennende mønstre. Lag enkelt videovegger som flyter sømløst rundt døråpninger og andre åpninger.
Høy fargenøyaktighet og jevn lysstyrke
LED-panelene gir svært nøyaktig fargenøyaktighet og en jevn lysstyrke på omtrent 97 %. Dette sikrer en nesten perfekt bildekvalitet.
Perfekt visning takket være brede visningsvinkler
Intern elektronikk er lett tilgjengelig og kan skiftes ut for service og vedlikehold. Modulene i kabinettet kan enkelt og trygt fjernes med det dedikerte demonteringsverktøyet.
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Sideforhold
16:9
Lysstyrkelikhet
>= 97 %
Lysstyrke etter kalibrering
650 nits
Lysstyrke før kalibrering
750 nits
Kalibrering (lysstyrke/farge)
Støttes
Justeringsområde for fargetemperatur
4000~9500 K (avhengig av programvare)
Standard fargetemperatur
6500 ± 500 K
Kontrastforhold (typisk)
3200:1
Visningsvinkel (horisontal)
160
grader
Visningsvinkel (vertikal)
160
grader
Bildeforbedring
Dynamisk kontrastforbedring
Skjerm med vid fargegamut
Plassering
Liggende
Bildefrekvens (Hz)
50 og 60
Oppdateringsfrekvens (Hz)
1920~3840
Bruk
24 timer i døgnet, innendørs
Anvendelighet
Enkel installering
Styrepinner
Lett
Effektsløyfe
For 230 V-miljøer: 8 skap eller færre, for 110 V-miljøer: 4 skap eller færre
Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.