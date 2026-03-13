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27B1U7903/00
Rett og slett strålende
Philips Thunderbolt™ 4-skjermen gir en sikker og pålitelig dokkingløsning med én kabel. Mini-LED-bakbelysning og DisplayHDR™ 1400-sertifisert skjerm gir enestående bildeytelse og fargenøyaktighet for fargekritiske brukere.
Brilliance 7000
27 " (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Denne Philips-dokkingskjermen er utstyrt med Thunderbolt™ 4-tilkobling. Thunderbolt™ 4-teknologien gir lynrask dataoverføringshastighet på 40 Gbps sammenlignet med vanlige USB-C-skjermer, støtter video med høy oppløsning, tilbyr Multi-Stream Transport for seriekobling, har opptil 90 W strømforsyning til eksterne enheter og kan gi en stabil Ethernet-tilkobling på 1 Gbit/s.
Med seriekobling kan du kjøre flere skjermer og enheter fra én Thunderbolt-port på den bærbare datamaskinen. Du kan koble den bærbare PC-en til denne skjermen via Thunderbolt-porten på PC-en, og fra den andre Thunderbolt-porten på denne skjermen kan du koble til en ekstra 4K-skjerm.
Priser
2.8
av 5
6
Anmeldelser
Solero32
13/03/2026
Suisse
Absolut zufrieden
Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.
Fordeler
Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität
Ulemper
bis jetzt alles tip top
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Bruksdato 2025-11-13
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Bruksdato 2025-11-13
Besgin
26/03/2024
Suisse
Gute Alternative zu Apple
Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.
Fordeler
Bildqualität und Thunderbolt
Ulemper
Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.
Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Bruksdato 2023-09-26
Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor
Bruksdato 2023-09-26
lifespixels
14/06/2024
España
Bekreftet kjøper
Muy buena calidad de imagen
El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.
Fordeler
Calidad de imagen
Ulemper
Altavoces
Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Bruksdato 2023-05-14
Denne omtalen gjelder Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Bruksdato 2023-05-14
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
DCI-P3-dekning basert på CIE1976
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Adobe RGB-dekning basert på CIE1976
Opptak 709-dekning basert på CIE1976
Opptak 2020-dekning basert på CIE1976
For Videooverføring via USB-C må den bærbare PC-en / enheten din støtte USB-C DP Alt-modus
Aktiviteter som skjermdeling og strømming av video og lyd over Internett kan påvirke nettverkets ytelse. Maskinvaren og nettverkets båndbredde og ytelse bestemmer den generelle lyd- og bildekvaliteten.
For USB-C-strøm- og ladefunksjonen må den bærbare datamaskinen støtte spesifikasjonene for standard USB-C-strømforsyning. Sjekk brukerhåndboken for den bærbare PC-en eller produsenten for å få mer informasjon.
Hvis Ethernet-tilkoblingen virker sakte, åpner du skjermmenyen og velger USB 3.0 eller en høyere versjon som støtter LAN-hastigheten til 1G.
I SDR (standard dynamisk område) kan temperaturområdet ved bruk nå opptil 40 °C.
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.