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    Stilig farge, elegant design
  • Stilig farge, elegant design
  • Stilig farge, elegant design
  • Energy Label Europe E
    Stilig farge, elegant design
  • Stilig farge, elegant design
  • Stilig farge, elegant design

Utgått

LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

3.4
| (28) Anmeldelser

1 pris

Stilig farge, elegant design
Skjermen i E-serien fra Philips har en elegant design med uovertrufne bilder. Full HD-skjermen med Ultra Wide-Color har en smalere ramme og leverer realistiske bilder. Få en overlegen visningsopplevelse og en elegant design.
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Stilig farge, elegant design

  • E-serien

  • 27" (68,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color – et større fargespekter skaper et livligere bilde

Ultra Wide-Color – et større fargespekter skaper et livligere bilde

Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-7185178

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

28

Anmeldelser

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre navn er bare til informasjon og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  5. NTSC-område basert på CIE 1976

  6. sRGB-område basert på CIE 1931

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.