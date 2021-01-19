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Utgått
276E9QDSB/00
E-serien
27" (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)
Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
Priser
3.4
av 5
28
Anmeldelser
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre navn er bare til informasjon og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.