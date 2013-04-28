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Utgått
E-serien
27" (68,6 cm)
Full HD-skjerm
AMVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder, selv i 90 graders dreiemodus
Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med suveren lysstyrke og farger.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
4.5
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
jck85
28/04/2013
France
Globalement, un très bon produit
Lors de l'installation j'ai dû avoir recours à l'assistance en ligne pour régler un problème de dimension de l'image (présence de bandes noires tout autour de l'écran) : intervention rapide et efficace et problème résolu ! Sa plus grande qualité : l'image, superbe ... et la dimension de l'écran bien sûr, très confortable !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273E3QHSB Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED
cipudduzza
23/01/2013
Italia
Abbagliante
Le immagini sono luminosissime e blillanti. Bellissimi contrasti. Non ti fa rimpiangere il tubo catodico
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273E3QHSB Monitor LCD AMVA, retroilluminazione LED
Chrizzly
03/06/2012
Deutschland
Erster Bildschirm der meine Anforderungen erfüllt.
Das Produkt hat dank seines AMVA-Panels einen super Blickwinkel.Zwar schliert das Bild etwas, doch das ist zu verkraften, denn das wird durch guter Kontrast und super Bildqualität wet gemacht. Auch die Größe überzeugt für den attraktiven Preis. Nach einem Asus VS248h, welcher 3 mal fehler aufwies und einem Dell u2312hm, das erkenntliche Lichthöfe hatte und zusätzlich Kontrastarm war, ganz zu schweigen vom bekannten "IPS-Glitzern", hab ich mich für diesen Philips entschieden und dieser stellte mich erst zufrieden!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273E3QHSB AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung