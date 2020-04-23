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Utgått
272B8QJEB/01
Krystallklart bilde
Få det beste resultatet med Philips 27" Quad HD-skjermen. Krystallklar Quad HD sørger for at du både har nok plass og godt nok bilde til å se arbeidet ditt. Funksjoner som Flicker-free- og LowBlue-modus avlaster øynene.
B-serien
27" (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
10-bitersskjermen gir fyldig fargedybde med 1074 millioner farger og 12-biters intern behandling for å lage jevne, naturlige farger uten graderinger og fargeringer.
Denne monitoren er utformet for å være bærekraftig, redusere driftskostnadene og oppfylle miljøstandarder som ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Hvis du vil ha mer informasjon om sertifiseringen, kan du gå til: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/
På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.
3.8
av 5
20
Anmeldelser
Katsud
23/04/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Groß und scharf
Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.
Fordeler
scharf. leicht bedienbar
Ulemper
leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Bruksdato 2019-12-23
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Bruksdato 2019-12-23
Seevetal
06/12/2019
Deutschland
Bestens
Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,
Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Bruksdato 2019-11-06
Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor
Bruksdato 2019-11-06
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Fordeler
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Ulemper
Pas de connexion USB-C
Denne omtalen gjelder 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Bruksdato 2021-04-03
Denne omtalen gjelder 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Bruksdato 2021-04-03
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden
Svartid som tilsvarer SmartResponse
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.