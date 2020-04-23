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Utgått

QHD LCD-skjerm

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Anmeldelser

Krystallklart bilde

Få det beste resultatet med Philips 27" Quad HD-skjermen. Krystallklar Quad HD sørger for at du både har nok plass og godt nok bilde til å se arbeidet ditt. Funksjoner som Flicker-free- og LowBlue-modus avlaster øynene.

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effektiv ytelse for maksimal produktivitet

Krystallklart bilde

  • B-serien

  • 27" (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

1074 millioner farger for jevne fargegraderinger og detaljer

10-bitersskjermen gir fyldig fargedybde med 1074 millioner farger og 12-biters intern behandling for å lage jevne, naturlige farger uten graderinger og fargeringer.

Utviklet for å overholde miljøstandarder

Denne monitoren er utformet for å være bærekraftig, redusere driftskostnadene og oppfylle miljøstandarder som ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Hvis du vil ha mer informasjon om sertifiseringen, kan du gå til: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ TCO Certified: https://tcocertified.com/

LowBlue-modusen er behagelig for øynene

På samme måte som UV-stråler kan forårsake øyeskader, har studier vist at blått lys med kort bølgelengde fra LED-skjermer kan forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips LowBlue er utviklet for velvære og benytter seg av en intelligent programvareteknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

20

Anmeldelser

2

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Groß und scharf

Der große und scharfe 27 Zöller macht mir die Arbeit mit meinen themen sehr leicht. Es ist bereits mein zweiter Philips Monitor und ich bereue den Kauf nicht. Die leicht verständliche und intuitive Bedienung macht es nur noch leichter mit ihm zu arbeiten.

Fordeler

scharf. leicht bedienbar

Ulemper

leine zusätzliche VESA Möglichkeit (durch Standfuß bereits belegt)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Bruksdato 2019-12-23

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Bruksdato 2019-12-23

06/12/2019

Deutschland

Deutschland

Bestens

Falls kein Ton über die Lautsprecher kommt und es über DisplayPort angeschlossen ist, dann die Tonequalität von 16 Bit auf 24 Bit in den Eigenschaften unter Windows 10 umstellen,

Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Bruksdato 2019-11-06

Denne omtalen gjelder 272B8QJEB QHD-LCD-Monitor

Bruksdato 2019-11-06

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Fordeler

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Ulemper

Pas de connexion USB-C

Denne omtalen gjelder 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Bruksdato 2021-04-03

Denne omtalen gjelder 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Bruksdato 2021-04-03

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.