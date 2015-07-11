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Utgått
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med stereohøyttalere og SmartControl lite og er et godt valg.
V-serien
24" (61 cm)
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
5.0
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
truebeliever
11/07/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
OldRider
11/07/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.
overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
SarahAA89
06/05/2014
United Kingdom
perfect
thank you very much philips for gave us this perfect product
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite