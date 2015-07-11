ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Primærbilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Primærbilde

Utgått

LCD-skjerm med SmartControl Lite

246V5LAB/00

5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Gled deg over levende LED-bilder med denne attraktive og stilige designskjermen. Den er utstyrt med stereohøyttalere og SmartControl lite og er et godt valg.

Se alle fordeler

med stereohøyttalere

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 24" (61 cm)

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

11/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

The monitor is easy to setup and provides clear and sharp images.

overall impression is one of pleasing display and very adaptable for most purposes. Clean line design which goes with most surroundings.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect

thank you very much philips for gave us this perfect product

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246V5LAB LCD monitor with SmartControl Lite

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.