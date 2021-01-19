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Utgått
246E9QDSB/00
Stilig farge, elegant design
Skjermen i E-serien fra Philips har en elegant design med uovertrufne bilder. Full HD-skjermen med Ultra Wide-Color har en smalere ramme og leverer realistiske bilder. Få en overlegen visningsopplevelse og en elegant design.
E-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelig reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
3.4
av 5
28
Anmeldelser
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-12-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2020-12-19
04/04/2020
United Kingdom
Mr. Jezza
This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2019-04-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Bruksdato 2019-04-04
TGCNathan
30/01/2019
United Kingdom
Great monitor! Works well!
This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
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NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.