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Utgått

LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

246E9QDSB/00

3.4

| (28) Anmeldelser

Stilig farge, elegant design

Skjermen i E-serien fra Philips har en elegant design med uovertrufne bilder. Full HD-skjermen med Ultra Wide-Color har en smalere ramme og leverer realistiske bilder. Få en overlegen visningsopplevelse og en elegant design.

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Stilig farge, elegant design

  • E-serien

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Miljøvennlige materialer oppfyller viktige internasjonale standarder

"Philips bruker bærekraftige og miljøvennlige materialer i skjermene sine. Alle plastdeler til kabinett, metallstrukturer og emballasje bruker 100 % resirkulerbart materiale. På noen utvalgte modeller benytter vi opptil 65 % resirkulert plast. Streng overholdelse av RoHS-standarder sørger for betydelig reduksjon eller fjerning av giftige stoffer som bly. Kvikksølvinnhold i skjermer med CCFL-baklys har blitt betydelig redusert, mens det har blitt fjernet fullstendig fra skjermer med LED-baklys.

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

HDMI sikrer universelle digitale tilkoblingsmuligheter

HDMI sikrer universelle digitale tilkoblingsmuligheter

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.4

av 5

28

Anmeldelser

19/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent monitor!

I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-12-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2020-12-19

04/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

Mr. Jezza

This product is exactly as described, good for games and photos. Only one down are internal speakers.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-04-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 276E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Bruksdato 2019-04-04

30/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor! Works well!

This is a bargained priced monitor with a built in speaker! Great value for money!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226E9QDSB LCD monitor

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med enerett. AMD, AMD Arrow-logoen, FreeSync™ og kombinasjoner av disse er varemerker som tilhører Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavn i denne publikasjonen er kun til identifikasjonsformål og kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.

  5. NTSC-område basert på CIE 1976

  6. sRGB-område basert på CIE 1931

  7. Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder.