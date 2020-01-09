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Utgått

LCD-skjerm med Ultra Wide-Color

246E7QDAB/00

4.3

| (26) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

Levende og naturtro farger

Denne glimrende skjermen med god innsynsvinkel og Ultra Wide-Color gir deg naturtro farger i en elegant design som tar seg godt ut både hjemme og på kontoret.

Se alle fordeler

i en elegant design

Levende og naturtro farger

  • E-serien

  • 24 (visningsområde 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

Ultra Wide-Color – et større fargespekter skaper et livligere bilde

Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.

Utmerket glanset utførelse som fremhever utsmykningen hjemme

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

26

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

3

09/01/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr gut

Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Bruksdato 2018-12-09

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Bruksdato 2018-12-09

06/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schickes Gerät mit guter Bildqualität

Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

24/11/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Top / Preis Leistung

Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere

  2. Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

  3. Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen

  4. Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.

  6. Svartid som tilsvarer SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.