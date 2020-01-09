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Utgått
Levende og naturtro farger
Denne glimrende skjermen med god innsynsvinkel og Ultra Wide-Color gir deg naturtro farger i en elegant design som tar seg godt ut både hjemme og på kontoret.
E-serien
24 (visningsområde 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
Ultra Wide-Color-teknologien gir et bredere fargespekter som skaper et klarere bilde. Ultra Wide-Color med bredere fargegamut produserer mer naturlige grønnfarger, livlige rødfarger og dypere blåfarger. Gi medieunderholdning, bilder og til og med produktivitet mer levende og klare farger med Ultra Wide-Color-teknologi.
4.3
av 5
26
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Konne
09/01/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Bruksdato 2018-12-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Bruksdato 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
katze123
24/11/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 323E7QDAB LCD-Display
Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org
HDMI-kabler varierer avhengig av modeller og regionen du befinner deg i.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.