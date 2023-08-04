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Utgått

Full HD LCD-skjerm

243V7QDAB/01

4.1

| (81) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

Levende, klare bilder fra kant til kant

En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.

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Levende, klare bilder fra kant til kant

  • V-serien

  • 24 (23,8" / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

16:9 Full HD-skjerm for skarpt detaljerte bilder

Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.

HDMI-klar for Full HD-underholdning

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

81

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

04/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

very nice screen

i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen

Fordeler

nice clear screen

Ulemper

screen goes black when moving it

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2023-07-04

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2023-07-04

18/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Products has great

For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2021-12-18

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V7QDAB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2021-12-18

08/07/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great big monitor with good sound

Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2020-07-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor

Bruksdato 2020-07-08

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.

  2. Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.

  3. Svartid som tilsvarer SmartResponse