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Utgått
Levende, klare bilder fra kant til kant
En perfekt og allsidig skjerm med vakre bilder som strekker seg fra kant til kant, og som er god for øynene, i en kompakt og slank design.
V-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Denne skjermen har en forbedret Full HD-oppløsning med 1920 x 1080 piksler. Tenk deg et virkelig levende bilde med Full HD for skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger.
En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).
4.1
av 5
81
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
clayballs
04/08/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
very nice screen
i find that when moving the screen i get a black screen don't know what that's all about but it is still a nice screen
Fordeler
nice clear screen
Ulemper
screen goes black when moving it
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2023-07-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2023-07-04
SbrankoS
18/01/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Products has great
For me work excellence. Installed original driver. work great in HDMI and WGA mode.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2021-12-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2021-12-18
Bobbojob
08/07/2022
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great big monitor with good sound
Nice monitor, wakes quickly from sleep, has decent image quality and colour. Sound is good for video conferencing. Good price
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2020-07-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V7QDAB Full HD LCD monitor
Bruksdato 2020-07-08
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Den maksimale oppløsningen fungerer bare for HDMI-inngang.
Svartid som tilsvarer SmartResponse