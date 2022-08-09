Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
243S7EJMB/01
Pålitelige og viktige funksjoner
Skjermene våre i S-serien er forretningseffektive. Den brede IPS-skjermen med god innsynsvinkel og SoftBlue-teknologi er behagelig for øynene. Den høydejusterbare, rammeløse skjermen gjør at du kan vise flere skjermer i en utvidet visning.
S-serien
24 (23,8" / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Disse Philips-skjermene har et rikt utvalg av tilkoblingsmuligheter og er utstyrt med flere tilkoblinger som VGA, Display Port og universal HDMI-kontakt. Dette gjør at du kan nyte ukomprimert video og lyd med høy oppløsning. USB-tilkoblingene sikrer at du kan få dataoverføring med svært høy hastighet samtidig som du har globale tilkoblingsmuligheter. Uansett hvilken kilde du bruker, kan du stole på at denne Philips-skjermen er en investering du kan bruke i lang tid.
SoftBlue LED-teknologi tar i bruk smart teknologi for å redusere skadelig blått lys med kort bølgelengde uten at det påvirker skjermfargen eller -bildet. SoftBlue LED-teknologi er sertifisert av den internasjonale testorganisasjonen TÜV Rheinland for å redusere skadelig blått lys.
På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.
3.6
av 5
7
Anmeldelser
Repetro46
09/08/2022
Italia
Bekreftet kjøper
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Fordeler
compatto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2021-07-09
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue
Kazunga
21/01/2021
Portugal
Bekreftet kjøper
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Ulemper
Qualidade de Som
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2019-12-21
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue
Bruksdato 2019-12-21
Ordet/varemerket IPS og de tilhørende patentene på teknologier tilhører sine respektive eiere.
Svartid som tilsvarer SmartResponse
NTSC-område basert på CIE 1976
sRGB-område basert på CIE 1931
EPEAT-vurdering er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til https://www.epeat.net/ for registreringsstatus i bostedslandet ditt.
Hurtiglading samsvarer med USB-BC 1.2-standarden