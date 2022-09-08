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Utgått
241S4LCS/00
S-serien
24" (61 cm)
Full HD-skjerm
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.
Takket være den avanserte SmartErgoBase kan Philips-skjermen senkes nesten helt ned til bordnivå, slik at den gir en komfortabel visningsvinkel. Den lave ramme-til-bord-høyden er den perfekte løsningen hvis du bruker briller som er bifokale, trifokale eller som har progressive linser til PC-arbeidet. I tillegg kan brukere med svært forskjellige høyder bruke skjermen i vinkel- og høydeinnstillingen de foretrekker, noe som bidrar til å redusere spenning og tretthet.
Anmeldelser
EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.