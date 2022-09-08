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Utgått

BrillianceLCD-skjerm, LED-bakbelysning

241S4LCS/00

Bærekraftig produktivitet
Den ergonomiske LED-skjermen fra Philips bruker 25 % resirkulert materiale og har et kabinett uten PVC og BFR, noe som gjør den ideell for miljøvennlig produktivitet
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med energieffektiv, ergonomisk LED-skjerm

Bærekraftig produktivitet

  • S-serien

  • 24" (61 cm)

  • Full HD-skjerm

LED-teknologi sørger for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase gjør det mulig å foreta menneskevennlige ergonomiske justeringer

SmartErgoBase er en skjermbase som gir ergonomisk skjermkomfort og gir kabelhåndtering. Sokkelen kan dreies, vippes og roteres i forskjellige vinkler for å sikre maksimal komfort. Stativet med justerbar høyde garanterer optimal visning, reduserer den fysiske belastningen ved lange arbeidsdager, mens kabelhåndteringen reduserer kabelrot og holder arbeidsplassen ryddig og profesjonell.

Lav ramme-til-bord-høyde for å gi best mulig komfort for leseren

Lav ramme-til-bord-høyde for å gi best mulig komfort for leseren

Takket være den avanserte SmartErgoBase kan Philips-skjermen senkes nesten helt ned til bordnivå, slik at den gir en komfortabel visningsvinkel. Den lave ramme-til-bord-høyden er den perfekte løsningen hvis du bruker briller som er bifokale, trifokale eller som har progressive linser til PC-arbeidet. I tillegg kan brukere med svært forskjellige høyder bruke skjermen i vinkel- og høydeinnstillingen de foretrekker, noe som bidrar til å redusere spenning og tretthet.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.