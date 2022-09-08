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Utgått
241P4QPYKEB/00
P-serien
24" (61 cm)
Full HD-skjerm
PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.
AMVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder, selv i 90 graders dreiemodus
Med innebygd web-kamera og mikrofon kan du se og kommunisere med kollegaer og kunder. Denne enkle løsningen gjør at du kan samarbeide og dele, og spare kostbar tid og reisekostnader.
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Svartid som tilsvarer SmartResponse