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  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

Utgått

BrillianceAMVA LCD-skjerm, LED-bakbelysning

241P4QPYKEB/00

Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
Philips AMVA LED-skjermen med web-kamera hjelper deg med å samarbeide og kommunisere, noe som sparer tid og penger.
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med web-kamera som sparer tid og penger

Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

  • P-serien

  • 24" (61 cm)

  • Full HD-skjerm

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.

AMVA LED for bred visning med svært høy kontrast og levende bilder

AMVA LED for bred visning med svært høy kontrast og levende bilder

AMVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder, selv i 90 graders dreiemodus

Web-kamera for kontakt og samarbeid

Med innebygd web-kamera og mikrofon kan du se og kommunisere med kollegaer og kunder. Denne enkle løsningen gjør at du kan samarbeide og dele, og spare kostbar tid og reisekostnader.

Tekniske spesifikasjoner

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  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse